China anunță că va trimite oameni pe Lună până în 2030, înainte de lansarea noii stații spațiale

China a declarat joi că este pe cale să trimită astronauți pe Lună până în 2030, odată cu prezentarea următorului echipaj de astronauți care se va îndrepta către Stația Spațială Tiangong, ca parte a planurilor ambițioase ale țării de a deveni lider în explorarea spațială, anunță Associated Press, citată de Phys.org.

„În prezent, fiecare program de cercetare și dezvoltare pentru trimiterea unui om pe Lună progresează fără probleme. Obiectivul nostru ferm de a trimite un om pe Lună până în 2030 este neclintit”, a declarat Zhang Jingbo, purtătorul de cuvânt al Programului spațial cu echipaj uman al Chinei, care a citat racheta Long March 10, costumele spațiale care urmează să fie utilizate pe Lună și vehiculul de explorare ca exemple de eforturi fructuoase în cadrul acestui program.

Un nou echipaj chinez va ajunge pe stația spațială Tiangong

China se pregătește, de asemenea, să trimită în spațiu ultima serie de astronauți care fac parte din misiunea în curs de desfășurare pentru finalizarea stației spațiale Tiangong, parte a planurilor sale mai ample de explorare spațială. Fiecare echipă rămâne în interiorul stației timp de șase luni, pentru a efectua cercetări, conform programului deja elaborat de specialiștii chinezi.

Ultimul echipaj care se va alătura celorlalți din stație va fi format din Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang. Ei vor decola de la centrul de lansare Jiuquan vineri la ora 23:44 în China. Zhang a făcut parte anterior din misiunea Shenzhou 15 către stație. Pentru Wu și Zhang, aceasta va fi prima lor călătorie în spațiu.

Astronauții vor lua cu ei în această călătorie și patru șoareci, doi masculi și două femele. Ei vor studia efectele imponderabilității și ale izolării asupra animalelor.

China a început lucrările la Tiangong, sau „Palatul Ceresc”, după ce țara a fost exclusă din programele care implicau Stația Spațială Internațională din cauza preocupărilor de securitate națională ale SUA cu privire la legătura directă a programului spațial chinez cu Armata Populară de Eliberare.