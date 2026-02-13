Cometa interstelară 3I/ATLAS a eliberat în spațiu compuși chimici considerați esențiali pentru apariția vieții, în timpul traversării Sistemului Solar de anul trecut, potrivit unor date noi obținute de telescopul spațial SPHEREx al NASA.

Informațiile sunt prezentate de Space.com, care citează un studiu apărut în februarie în publicația Research Notes of the AAS, editată de American Astronomical Society, unde sunt publicate lucrări aflate încă în curs de evaluare științifică, potrivit AgerPres.

3I/ATLAS a devenit rapid un obiect de interes major

Aflat pe orbită joasă în jurul Pământului, SPHEREx a monitorizat traiectoria rarului vizitator interstelar în timp ce acesta a ocolit Soarele și a trecut, în decembrie, la o distanță relativ mică de planeta noastră, înainte de a-și continua drumul înapoi spre spațiul interstelar.

Analiza spectroscopică a identificat în norul de gaze al cometei molecule organice precum metanolul, cianura și metanul. Deși aceste substanțe stau la baza unor procese biologice pe Terra, ele pot fi generate și prin mecanisme pur chimice, nebiologice, subliniază NASA.

Descoperită în iulie 2025, 3I/ATLAS a devenit rapid un obiect de interes major, fiind doar al treilea corp interstelar observat vreodată și posibil cea mai veche cometă detectată până acum. Originea sa a alimentat inclusiv speculații privind natura artificială a obiectului, însă comunitatea astronomică este aproape unanimă în a o considera o cometă naturală provenită dintr-un alt sistem stelar — concluzie care nu este contrazisă de noile date.

„Observăm acum tipul obișnuit de materiale din Sistemul Solar timpuriu”

Pe măsură ce se apropie de o stea, gheața de la suprafața unei comete se sublimează, transformându-se direct în gaz. Acesta erupe sub formă de jeturi, formează în jurul nucleului un nor luminos numit comă și generează coada caracteristică. Tocmai aceste emisii gazoase permit cercetătorilor să determine compoziția chimică a corpului ceresc.

Potrivit autorului principal al studiului, Carey Lisse, astronom la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, cometa a devenit extrem de activă după periheliu, momentul apropierii maxime de Soare, atins la sfârșitul lunii octombrie 2025. Apa înghețată — care reprezintă aproximativ o treime din compoziția unei comete — a sublimat rapid, eliberând cantități importante de material bogat în carbon, conservat anterior sub suprafață.

„Observăm acum tipul obișnuit de materiale din Sistemul Solar timpuriu — molecule organice, particule de funingine și praf mineral — caracteristice cometelor”, a explicat Lisse.

Cometa provine din spațiul interstelar

Ipoteza conform căreia cometele ar putea transporta și distribui „semințele vieții” în Univers rămâne una dintre teoriile discutate în astrobiologie. Chiar dacă moleculele detectate sunt tipice pentru astfel de obiecte, prezența lor într-un corp provenit din alt sistem stelar sporește interesul științific.

3I/ATLAS a fost observată inițial deplasându-se cu aproximativ 221.000 km/h în apropierea orbitei lui Jupiter. Se presupune că a călătorit miliarde de ani prin spațiu, accelerată de efecte de tip „praștie gravitațională” în apropierea altor stele. În decembrie, cometa a trecut la circa 270 de milioane de kilometri de Pământ.

„O bucată dintr-un alt sistem stelar”

Lansat în martie 2025, SPHEREx — acronim pentru Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer — este echipat cu 102 detectoare în infraroșu și este conceput să cartografieze cerul pentru a studia istoria Universului și compoziția chimică a diferitelor obiecte cosmice.

Potrivit cercetătorului Yoonsoo Bach, de la Institutul Coreean de Astronomie și Științe Spațiale, telescopul a avut șansa rară de a analiza „o bucată dintr-un alt sistem stelar” la doar câteva luni după lansare. „Uneori, știința este pur și simplu la locul potrivit în momentul potrivit”, a comentat el.

În prezent, 3I/ATLAS se îndreaptă spre orbita lui Jupiter, înainte de a părăsi definitiv Sistemul Solar. Sonda spațială Juno ar putea avea ultima oportunitate de a o observa de aproape, înainte ca acest mesager interstelar să dispară pentru totdeauna în adâncul galaxiei.