Elon Musk vrea ca SpaceX să contruiască un „oraș care se poate dezvolta singur” pe Lună, în mai puțin de 10 ani

SpaceX își recalibrează ambițiile spațiale și plasează pe primul plan construcția unui oraș pe Lună, capabil să se autosusțină, înaintea proiectului de colonizare a planetei Marte, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut de Elon Musk, care susține că un astfel de proiect selenar ar putea deveni realitate în mai puțin de un deceniu, fiind mai rapid și mai fezabil decât o bază permanentă pe Planeta Roșie.

Declarațiile vin într-un moment în care competiția geopolitică pentru explorarea spațiului se intensifică, iar Statele Unite încearcă să își consolideze poziția în fața Chinei în cursa pentru revenirea pe Lună.

Un oraș pe Lună, prioritatea imediată

Potrivit lui Elon Musk, SpaceX își concentrează în prezent resursele pe construirea unui oraș selenar care să se poată „autodezvolta” și să funcționeze ca un ecosistem independent. Fondatorul SpaceX a transmis că un astfel de obiectiv ar putea fi atins într-un interval de sub zece ani.

„Prioritatea este asigurarea viitorului omenirii, iar proiectul selenar este mai rapid”, a scris Musk într-o postare pe platforma X, adăugând că explorarea și colonizarea Lunii reprezintă un pas intermediar esențial înaintea unor misiuni mult mai ambițioase.

Marte rămâne obiectivul final, dar este amânat

Deși accentul se mută temporar pe Lună, Musk spune că SpaceX nu renunță la obiectivul colonizării lui Marte. Conform acestuia, lucrările pentru o bază pe Planeta Roșie ar urma să înceapă în următorii cinci până la șapte ani.

Această abordare marchează o schimbare de ritm față de declarațiile anterioare ale antreprenorului. Anul trecut, Musk afirma că își propune să trimită o misiune fără echipaj uman pe Marte până la finalul anului 2026. Noile estimări sugerează însă o etapizare mai prudentă a planurilor.

Comentariile recente ale lui Musk confirmă informații publicate anterior de Wall Street Journal, potrivit cărora SpaceX le-ar fi comunicat investitorilor că va acorda prioritate misiunilor lunare, urmând ca explorarea lui Marte să fie abordată ulterior.

Concret, compania vizează luna martie 2027 pentru o aselenizare fără echipaj uman, un pas important în pregătirea infrastructurii necesare pentru misiuni mai complexe și, în cele din urmă, pentru prezență umană permanentă.

Lună, din nou teren de competiție globală

Reorientarea SpaceX are loc pe fondul unei rivalități tot mai intense între Statele Unite și China în domeniul explorării spațiului. Ambele puteri și-au anunțat intenția de a trimite astronauți pe Lună în acest deceniu.

Oamenii nu au mai ajuns pe suprafața lunară din 1972, de la misiunea Apollo 17, iar revenirea pe Lună este considerată un simbol al leadershipului tehnologic și strategic în spațiu.

SpaceX joacă un rol central în programul selenar Artemis al NASA, fiind contractorul principal pentru transportul astronauților pe Lună cu ajutorul rachetei Starship. Contractul are o valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Musk a subliniat recent că NASA va reprezenta mai puțin de 5% din veniturile SpaceX în acest an, semn că dependența companiei de contractele guvernamentale este relativ redusă.

Starlink, principala sursă de venit

„Marea majoritate a veniturilor SpaceX provin din sistemul comercial Starlink”, a declarat Musk, referindu-se la rețeaua globală de sateliți care oferă servicii de internet.

Duminică, SpaceX a difuzat prima reclamă Starlink în cadrul Super Bowl, un semnal clar al ambițiilor comerciale ale companiei și al maturizării acestui segment de business.

Recent, Musk a anunțat și achiziția companiei de inteligență artificială xAI de către SpaceX, într-o tranzacție care evaluează compania de rachete și sateliți la 1 trilion de dolari, iar xAI la 250 de miliarde de dolari.

Susținătorii acestei mutări consideră că ea ar putea sprijini planurile lui Musk de a dezvolta centre de date în spațiu, pe care acesta le vede ca fiind mai eficiente energetic decât cele terestre, într-un context în care cererea de putere de calcul crește accelerat odată cu expansiunea inteligenței artificiale.

Reorientarea strategică nu se limitează la SpaceX. Musk împinge și Tesla într-o nouă etapă de dezvoltare, compania urmând să investească aproximativ 20 de miliarde de dolari în acest an pentru a se concentra pe conducere autonomă și roboți.

Pentru a face loc noilor direcții, Musk a anunțat că Tesla va opri producția a două modele de automobile la fabrica din California, pentru a începe fabricarea roboților umanoizi Optimus.