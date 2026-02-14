Lansarea rachetei Vulcan a companiei United Launch Alliance (ULA) pentru misiunea USSF-87 a Space Force a fost afectată joi dimineață de o problemă la unul dintre motoarele auxiliare, însă racheta a reușit să ajungă pe orbită, a anunțat compania într-un comunicat, citat de Phys.org.

Racheta a decolat de la Complexul de Lansare Spațială 41 din Cape Canaveral și transporta mai multe încărcături, inclusiv satelitul Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), destinat supravegherii spațiale și testării tehnologiilor noi.

Cea mai grea misiune efectuată de Vulcan până în prezent

Imaginile video au arătat arderea anormală a combustibilului la unul dintre cel patru motoare GEM 63XL, construite de Northrop Grumman. Totuși, ULA a precizat că atât boosterul, cât și treapta superioară Centaur și sateliții au continuat să urmeze traiectoria planificată. „Echipa analizează datele, dar performanța rachetei a rămas nominală”, a transmis compania.

Vulcan, succesorul rachetelor Atlas V și Delta IV, a fost lansat pentru prima dată în 2024 și a întâmpinat probleme similare cu boosterele la o misiune anterioară. Defectele anterioare au fost atribuite unor erori de fabricație, corectate ulterior.

Această lansare a fost cea mai grea misiune efectuată de Vulcan până în prezent, cu o durată de aproape 10 ore până la distribuirea completă a încărcăturilor.