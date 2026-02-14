dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Racheta Vulcan a ajuns în spațiu, însă nu fără emoții, după un incident la unul dintre motoarele auxiliare

George Radu
14 februarie 2026
Racheta Vulcan a celor de la ULA
Racheta Vulcan, Credit foto: JOE MARINO / UPI / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Lansarea rachetei Vulcan a companiei United Launch Alliance (ULA) pentru misiunea USSF-87 a Space Force a fost afectată joi dimineață de o problemă la unul dintre motoarele auxiliare, însă racheta a reușit să ajungă pe orbită, a anunțat compania într-un comunicat, citat de Phys.org.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Racheta a decolat de la Complexul de Lansare Spațială 41 din Cape Canaveral și transporta mai multe încărcături, inclusiv satelitul Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), destinat supravegherii spațiale și testării tehnologiilor noi.

Cea mai grea misiune efectuată de Vulcan până în prezent

Imaginile video au arătat arderea anormală a combustibilului la unul dintre cel patru motoare GEM 63XL, construite de Northrop Grumman. Totuși, ULA a precizat că atât boosterul, cât și treapta superioară Centaur și sateliții au continuat să urmeze traiectoria planificată. „Echipa analizează datele, dar performanța rachetei a rămas nominală”, a transmis compania.

Vulcan, succesorul rachetelor Atlas V și Delta IV, a fost lansat pentru prima dată în 2024 și a întâmpinat probleme similare cu boosterele la o misiune anterioară. Defectele anterioare au fost atribuite unor erori de fabricație, corectate ulterior.

Această lansare a fost cea mai grea misiune efectuată de Vulcan până în prezent, cu o durată de aproape 10 ore până la distribuirea completă a încărcăturilor.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...