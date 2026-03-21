Jared Isaacman, miliardar și administrator NASA, a reluat discuția despre statutul lui Pluto, cerând ca acesta să fie recunoscut din nou ca planetă, relatează USA Today.

Această dezbatere durează de peste două decenii, de când descoperirea obiectelor transneptuniene a ridicat întrebări privind clasificarea planetelor.

Pluto a fost descoperit în 1930 de astronomul Clyde W. Tombaugh la Observatorul Lowell din Flagstaff, Arizona.

Pluto face parte din categoria obiectelor transneptuniene (TNO), care orbitează dincolo de Neptun, deși nu permanent. La începutul anilor 2000, descoperirea altor TNO-uri mari, precum Sedna sau Haumea, a pus problema extinderii clasei planetare. Însă descoperirea lui Eris în 2005, puțin mai mică decât Pluto dar mai masivă, a complicat lucrurile: dacă Pluto era considerată planetă, atunci și Eris trebuia să fie inclusă.

Definiția modernă a planetei

În 2006, Uniunea Astronomică Internațională (IAU), autoritatea mondială pentru denumirea corpurilor cerești, a stabilit o nouă definiție: Pluto, Eris și alte obiecte similare au fost clasificate drept „planete pitice”. Conform IAU, o planetă trebuie să îndeplinească trei criterii:

Să se afle pe orbită în jurul Soarelui; Să aibă masă suficientă pentru a atinge echilibrul hidrostatic (formă aproape rotundă); Să-și „curețe vecinătatea” din jurul orbitei, adică să fie principalul corp gravitațional din zona sa orbitală.

Pluto nu îndeplinește al treilea criteriu, deoarece orbita sa intersectează orbita lui Neptun și nu este cel mai mare corp gravitațional din zona sa.

Polemica recentă

Într-un interviu pentru The Daily Mail, Jared Isaacman a declarat: „Îl susțin 100% pe președintele Trump în demersul său de a face Pluto din nou măreț. Le datorăm tuturor celor din Kansas și contribuțiilor lor la astronomie și aerospațială să redăm în mod legitim statutul de planetă”.

Chiar și alte personalități, precum Elon Musk și actorul William Shatner, au încercat să susțină ideea de „redobândire” a statutului lui Pluto ca planetă prin intermediul decretelor executive. Totuși, președintele Statelor Unite nu are autoritatea de a redefini corpuri cerești la nivel internațional.

Istoria precedentă: Ceres

Pluto nu este primul obiect ceresc al cărui statut a fost contestat. Descoperirea lui Ceres în 1801, cel mai mare corp din Centura de Asteroizi, a fost inițial catalogată ca planetă. Ulterior, după descoperirea altor asteroizi, Ceres a fost reclasificat ca „planetă pitică” în 2006, similar cu Pluto.

Criteriul esențial care lipsește lui Pluto este „curățarea vecinătății orbitei”, adică să fie cel mai important corp gravitațional pe traiectoria sa. Orbita lui Pluto intersectează orbita lui Neptun, ceea ce îl exclude din categoria planetelor conform standardelor internaționale.

Deși acest criteriu este adesea interpretat greșit de public, IAU subliniază că nu e vorba de faptul că planeta trebuie să fie singura din orbita sa, ci de rolul său dominant din punct de vedere gravitațional.

Astfel, orice efort de „redobândire” a statutului de planetă pentru Pluto este doar simbolic, deoarece decizia reală aparține comunității științifice internaționale și nu poate fi modificată prin decizii politice.