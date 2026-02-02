Compania SpaceX a lui Elon Musk a depus o cerere oficială la autoritatea americană de reglementare a comunicațiilor (FCC) pentru a lansa o constelație de până la un milion de sateliți pe orbită, care ar urma să funcționeze ca centre de date pentru inteligență artificială, alimentate exclusiv cu energie solară.

Documentul depus de SpaceX, citat de Reuters, detaliază intenția companiei de a valorifica energia solară aproape constantă în spațiu pentru a susține infrastructura AI, cu costuri operaționale și de întreținere mult mai mici decât în cazul centrelor de date terestre. În cerere se arată că sateliții ar putea reduce semnificativ impactul asupra mediului asociat centrelor de date convenționale, oferind în același timp o eficiență energetică transformatoare.

Context și motivații

Propunerea vine într-un moment în care SpaceX dezvoltă și discuții de fuziune cu compania de inteligență artificială xAI, ceea ce ar putea accelera mutarea infrastructurii AI în spațiu. Planul se înscrie în competiția globală tot mai intensă pentru inteligență artificială, cu rivali importanți precum Google, Meta și OpenAI.

În prezent, pe orbită există aproximativ 15.000 de sateliți, ceea ce face ca lansarea efectivă a unui milion de sateliți să fie puțin probabilă pe termen scurt. Totuși, cererea depusă la FCC oferă o viziune asupra obiectivelor pe termen lung ale SpaceX.

Rolul rachetei Starship

Planul SpaceX se bazează în mare parte pe Starship, racheta reutilizabilă de nouă generație a companiei. SpaceX subliniază că vehiculele complet reutilizabile, capabile să transporte milioane de tone de masă pe orbită anual, permit atingerea unor niveluri de procesare pe orbită fără precedent în comparație cu centrele de date terestre, cu un impact semnificativ redus asupra mediului.

„Dezvoltarea vehiculelor de lansare complet reutilizabile, precum Starship, deschide posibilitatea de a crea infrastructură AI pe orbită la o scară și viteză fără precedent, cu costuri reduse și un impact ecologic scăzut”, se arată în documentul depus la FCC.

Deși cererea SpaceX descrie un scenariu ambițios, experții consideră că implementarea completă a unui milion de sateliți ar necesita decenii și investiții masive. Totuși, proiectul oferă indicii despre direcția în care compania lui Musk dorește să dezvolte inteligența artificială orbitală și despre potențialul utilizării spațiului pentru infrastructură digitală globală.