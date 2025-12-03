Care sunt cele nouă spectacole astronomice pe care le poți urmări în luna decembrie?

Cerul nopții din decembrie aduce unele dintre cele mai spectaculoase fenomene ale anului: ultima superlună, ploi de meteoriți extrem de active, o cometă interstelară rară și planete care vor străluci neobișnuit de puternic, relatează Mediafax.

Luna decembrie se anunță una dintre cele mai bogate luni în evenimente astronomice din 2025, oferind privitorilor o serie de fenomene vizibile cu ochiul liber.

De la superluna „rece” și până la trecerea unei comete interstelare, cerul va fi plin de momente spectaculoase.

Primul eveniment major are loc pe 4 decembrie, când ultima lună plină a anului va fi și o superlună.

În această fază, satelitul natural se află la perigeu, punctul cel mai apropiat de Pământ, ceea ce îl face să apară cu aproximativ 14% mai mare și cu 30% mai luminos decât în mod obișnuit.

Pe 7 decembrie, planeta Mercur atinge cea mai mare elongație, moment care oferă cea mai bună oportunitate de a o observa înainte de răsărit, deasupra orizontului estic.

Urmează una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului: Geminidele, vizibile în nopțile de 13 -14 decembrie.

În condiții ideale, acestea pot produce între 60 și 120 de meteoriți pe oră.

Luna aflată în fază de secera slab iluminată va lăsa cerul suficient de întunecat pentru o vizibilitate excelentă.

Pe 15 decembrie, privitorii vor avea șansa de a observa în cele mai bune condiții Nebuloasa Orion, una dintre cele mai îndepărtate și spectaculoase regiuni de formare stelară vizibile cu ochiul liber.

Unul dintre cele mai rare momente ale lunii va avea loc pe 19 decembrie, când cometa interstelară 3I/ATLAS va trece la aproximativ 273.588.000 km de Pământ.

Deși nu va putea fi observată fără telescop, astronomii o consideră o raritate, fiind doar al treilea obiect interstelar detectat vreodată în sistemul solar, scrie National Geographic.

Solstițiul de iarnă, pe 21 decembrie, marchează cea mai scurtă zi a anului în emisfera nordică și o perioadă excelentă pentru fotografierea aurorelor boreale, în contextul unui ciclu solar intens.

În aceeași perioadă, 21-22 decembrie, ploaia de meteoriți Urside ajunge la apogeu, oferind până la 10 meteoriți pe oră.

Pe 26 decembrie, Luna în creștere se va afla la câteva grade de Saturn, într-o conjuncție vizibilă în sud-vest după apus.

Sfârșitul lunii aduce și o creștere spectaculoasă a strălucirii lui Jupiter, care va continua să devină tot mai luminos până la opoziția din 10 ianuarie 2026.

Planeta gigant va fi vizibilă toată noaptea, ridicându-se deasupra orizontului nord-est încă de la lăsarea serii.