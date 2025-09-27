Un laborator în miniatură, de doar 700 de grame, va fi capabil să caute urme de viață extraterestre

Căutarea vieții dincolo de Pământ ar putea fi revoluționată de un dispozitiv minuscul, de doar 700 de grame, nu mai mare decât o doză de băutură răcoritoare, anunță UniverseToday.

O echipă de oameni de știință din Olanda, coordonată de Universitatea Tehnică din Delft, lucrează la LMCOOL (Life Marker Chip – Origin of Life), un cip optic fotonic ce funcționează ca un laborator complet, capabil să identifice molecule asociate vieții.

„Un pas esențial este capacitatea de a recunoaște imaginea în oglindă a unui aminoacid. Organismele vii produc doar una dintre aceste variante, ceea ce ne permite să stabilim dacă originea moleculei este biologică sau nu”, a explicat Jurriaan Huskens, coordonatorul proiectului.

Mini-laborator pentru cosmos

Instrumentele actuale de detectare a vieții trimise pe Marte au dimensiunea unui cuptor cu microunde și cântăresc între 10 și 20 de kilograme. În comparație, LMCOOL, cu greutatea sa de sub un kilogram, ar putea fi trimis mai ușor în misiuni interplanetare, fiecare kilogram economisit la lansare fiind crucial.

Cipul fotonic integrat din centrul LMCOOL manipulează lumina, nu electronii, și ar urma să fie primul de acest tip care ajunge în spațiu.

O idee renăscută după 20 de ani

Conceptul nu este nou. El e fost propus în urmă cu peste două decenii pentru misiunea ExoMars a Agenției Spațiale Europene. Deși ESA a ales alte instrumente, cercetătorii olandezi nu au renunțat. Cu sprijin financiar de la NSO Instruments Program, cipul este acum adaptat pentru viitoare misiuni planetare.

Provocarea majoră rămâne testarea în condiții extreme, temperaturi variabile, radiații puternice și vidul spațial. Echipa de la Delft încearcă să afle cum poate fi menținut dispozitivul funcțional în astfel de medii ostile.

Ținta, gheizerele lui Enceladus

Luna înghețată a lui Saturn, Enceladus, este considerată una dintre cele mai promițătoare destinații. Gheizerele de la polul sudic aruncă în spațiu jeturi de apă din oceanul subteran, bogate în compuși organici, săruri și urme de activitate hidrotermală, exact ingredientele necesare pentru viață. LMCOOL ar putea analiza aceste mostre fără a fi nevoie de foraje complicate.

Chiar dacă tehnologia avansează rapid, o misiune spre Saturn ar putea avea loc abia peste 25 de ani. „Explorarea Sistemului Solar exterior nu este pentru cei nerăbdători”, spun cercetătorii, care reamintesc că fiecare proiect presupune ani de dezvoltare și aproape un deceniu de călătorie.