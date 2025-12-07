Ce soluții au găsit adolescenții din Australia pentru a ocoli noua lege care interzice accesul pe rețelele de socializare pentru cei sub 16 ani?

Australia a implementat o lege în premieră la nivel global care impune companiilor de social media să ia măsuri drastice pentru a se asigura că utilizatorii lor au cel puțin 16 ani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această mișcare legislativă vine ca răspuns la îngrijorarea crescândă a părinților și a publicului larg cu privire la pericolele online, inclusiv hărțuirea cibernetică, expunerea la conținut dăunător și exploatarea copiilor. Minorii au găsit deja soluții ca să ocolească noile bariere, relatează BBC.

Printre metodele comune se numără utilizarea rețelelor private virtuale (VPN), care pot masca locația unui utilizator, sau înregistrarea conturilor folosind datele de e-mail ale părinților. Un sondaj guvernamental a indicat chiar că o treime dintre părinți ar fi dispuși să-și ajute copiii să eludeze interdicția.

Scopul declarat al legii este de a proteja sănătatea fizică și mentală a adolescenților, eliberându-i de algoritmii care creează dependență și de conținutul inadecvat, scrie BBC.

Deși intențiile din spatele legii sunt lăudabile – fiind rezultatul unei campanii naționale susținute de părinți îngrijorați – eficaciența acesteia e pusă sub semnul întrebării de către experți în siguranță online și chiar de către adolescenți. Îngrijorarea majoră se leagă de fiabilitatea tehnologiei utilizate pentru aplicarea interdicției și de posibilele consecințe negative, cum ar fi izolarea tinerilor vulnerabili sau împingerea lor către colțuri ale internetului mai puțin reglementate și mai periculoase.

Legea, anunțată în noiembrie 2024, nu penalizează părinții sau copiii, ci plasează responsabilitatea pe platformele digitale. Acestea riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni pentru cele mai grave încălcări. Premierul Anthony Albanese a justificat măsura ca fiind un răspuns direct la preocupările părinților, afirmând că aceștia sunt „îngrijorați de siguranța copiilor noștri online”.

Modul exact de aplicare a legii rămâne însă o sursă de confuzie, chiar și după ce guvernul și-a acordat un an pentru a elabora detaliile. Un studiu pilot finanțat de guvern a analizat principalele metode de verificare a vârstei și a concluzionat că, deși toate sunt fezabile tehnic, niciuna nu este infailibilă și toate implică riscuri.

Cea mai precisă abordare s-a dovedit a fi verificarea bazată pe documente de identitate, dar aceasta ridică probleme majore de confidențialitate, având în vedere neîncrederea majorității australienilor față de companiile de social media. Pe de altă parte, tehnologiile precum evaluarea facială sau inferența vârstei (bazată pe activitatea online) nu au precizia necesară pentru a fi aplicate în mod fiabil în cazul adolescenților, acuratețea scanărilor faciale scăzând considerabil la vârstele apropiate de pragul de 16 ani.

În concluzie, deși industria susține că tehnologia poate fi îmbunătățită și că verificarea vârstei poate fi „privată, robustă și eficientă”, rămâne de văzut dacă această legislație ambițioasă va reuși să protejeze copiii sau dacă va genera doar o „bătălie constantă” între reglementatori și ingeniozitatea utilizatorilor tineri.