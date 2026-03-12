Célestin Alusse, fost student în Nantes, a lansat în februarie un dispozitiv numit Waiki, conceput pentru a ajuta utilizatorii să își limiteze timpul petrecut pe rețelele sociale. Peste 800 de persoane au precomandat deja produsul, notează Le Figaro.

Ideea i-a venit din experiența proprie: „Am încercat să reduc timpul petrecut pe telefon prin ștergerea aplicațiilor sau trecerea ecranului în alb-negru, dar fără succes real”, a explicat Alusse pentru publicația franceză.

Inspirat de metoda unei prietene, care își lăsa telefonul la intrarea în casă, el a decis să creeze o „barieră fizică” pentru aplicații.

Dispozitivul este o carcasă mică, pătrată, fabricată din 20% pudră de pere, care conține un cip și nu necesită încărcare. După instalarea aplicației Waiki, utilizatorii trebuie să scaneze carcasa pentru a bloca aplicațiile.

Pentru a le debloca, este necesară o scanare suplimentară. Produsul include și funcții de deblocare de urgență, cu „jokeri” limitați, pentru situații speciale.

Waiki se adresează atât persoanelor care vor să se autoregleze, cât și părinților care doresc să controleze timpul petrecut de copii pe telefon.

Dispozitivul a fost instalat recent în bibliotecile universitare din Nantes și Rennes, iar Alusse intenționează să extindă producția și parteneriatele în Vendée. Fiecare cutie costă momentan 19 euro.

Un sondaj realizat printre primii utilizatori arată că aproximativ trei sferturi dintre aceștia au reușit să câștige între una și două ore pe zi prin utilizarea dispozitivului.

Célestin Alusse are experiență în proiecte de inventică încă din copilărie și este fondatorul asociației GowLife, care oferă biciclete recondiționate spre închiriere în timpul festivalului Hellfest.