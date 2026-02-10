AI.com, cel mai scump domeniu de internet, vândut cu 70 milioane de dolari în criptomonede

Domeniul de internet AI.com a fost vândut recent pentru 70 de milioane de dolari, cea mai mare sumă plătită până acum pentru un site web, relatează TechCrunch.

Tranzacția a fost realizată în criptomonede, cumpărătorul fiind Kris Marszalek, cofondator al platformei Crypto.com, iar vânzătorul preferă să rămână anonim.

Potrivit platformei Similar Web, site-ul AI.com, înregistrat în Statele Unite, a înregistrat 83.141 vizite în luna ianuarie 2026, semn al interesului crescut pentru domeniul inteligenței artificiale.

Această achiziție depășește recordurile anterioare de pe piața domeniilor:

CarInsurance.com – 49,7 milioane dolari (2010)

– 49,7 milioane dolari (2010) VacationRentals.com – 35 milioane dolari (2007)

– 35 milioane dolari (2007) Voice.com – 30 milioane dolari (2019)

Alte vânzări notabile includ PrivateJet.com (30 milioane dolari), 360.com (17 milioane) și Sex.com (aproape 14 milioane dolari). În cazul Sex.com, al doilea cumpărător, firma britanică Escom LLC, a dat faliment în 2010 încercând să monetizeze achiziția realizată în 2006.

Tranzacția AI.com reflectă interesul tot mai mare pentru business-urile legate de inteligența artificială și indică tendința de a valorifica domeniile scurte, memorabile și direct legate de tehnologiile emergente.