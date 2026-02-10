dark
AI.com, cel mai scump domeniu de internet, vândut cu 70 milioane de dolari în criptomonede

Ștefan Munteanu
10 februarie 2026
Domeniul de internet AI.com a fost vândut recent pentru 70 de milioane de dolari, cea mai mare sumă plătită până acum pentru un site web, relatează TechCrunch.

Tranzacția a fost realizată în criptomonede, cumpărătorul fiind Kris Marszalek, cofondator al platformei Crypto.com, iar vânzătorul preferă să rămână anonim.

Potrivit platformei Similar Web, site-ul AI.com, înregistrat în Statele Unite, a înregistrat 83.141 vizite în luna ianuarie 2026, semn al interesului crescut pentru domeniul inteligenței artificiale.

Această achiziție depășește recordurile anterioare de pe piața domeniilor:

  • CarInsurance.com – 49,7 milioane dolari (2010)
  • VacationRentals.com – 35 milioane dolari (2007)
  • Voice.com – 30 milioane dolari (2019)

Alte vânzări notabile includ PrivateJet.com (30 milioane dolari), 360.com (17 milioane) și Sex.com (aproape 14 milioane dolari). În cazul Sex.com, al doilea cumpărător, firma britanică Escom LLC, a dat faliment în 2010 încercând să monetizeze achiziția realizată în 2006.

Tranzacția AI.com reflectă interesul tot mai mare pentru business-urile legate de inteligența artificială și indică tendința de a valorifica domeniile scurte, memorabile și direct legate de tehnologiile emergente.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

