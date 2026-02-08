Aplicaţiile mobile create pentru a-i ajuta pe consumatori să identifice şi să evite produsele americane încep să câştige teren în Danemarca şi în alte ţări europene, pe fondul tensiunilor diplomatice generate de declaraţiile şi planurile preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda.

Dezvoltatorii acestor aplicaţii spun că interesul utilizatorilor a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, potrivit Associated Press.

Una dintre cele mai populare astfel de aplicaţii, „Made O’Meter”, a înregistrat aproximativ 30.000 de descărcări în doar trei zile, la apogeul crizei diplomatice transatlantice de la finalul lunii ianuarie. În total, aplicaţia gratuită a depăşit 100.000 de descărcări de la lansarea sa, în luna martie.

Creatorul aplicaţiei, Ian Rosenfeldt, un specialist în marketing digital în vârstă de 53 de ani, stabilit în Copenhaga, spune că ideea a apărut în urmă cu un an, după ce s-a alăturat unui grup de Facebook în care danezii discutau despre posibilitatea boicotării produselor americane. Potrivit acestuia, frustrarea utilizatorilor pornea din dificultatea de a identifica, în mod clar, originea produselor de pe rafturi.

„Mulţi oameni erau frustraţi şi se întrebau cum pot face acest lucru în practică”, a explicat Rosenfeldt. „Dacă scanezi un cod de bare, este adesea greu de stabilit dacă un produs este cu adevărat american sau european. Iar fără această informaţie, nu poţi face o alegere conştientă.”

Cea mai recentă versiune a aplicaţiei „Made O’Meter” foloseşte inteligenţa artificială pentru a analiza mai multe produse simultan, pe baza unei simple fotografii. Aplicaţia oferă apoi informaţii detaliate despre originea acestora şi recomandă alternative similare fabricate în Europa. Utilizatorii îşi pot personaliza setările, alegând, de exemplu, opţiuni precum „Fără mărci din SUA” sau „Doar mărci din Uniunea Europeană”.

Potrivit dezvoltatorului, aplicaţia are o rată de acurateţe de peste 95%. „Cu ajutorul inteligenţei artificiale, poţi fotografia un produs, iar aplicaţia face o analiză aprofundată pentru a identifica informaţiile relevante la mai multe niveluri”, a declarat Rosenfeldt pentru Associated Press, în timpul unei demonstraţii într-un supermarket din Copenhaga. „Astfel, utilizatorii au la dispoziţie datele necesare pentru a lua decizii în acord cu propriile valori.”

Creşterea interesului pentru astfel de aplicaţii reflectă nu doar tensiunile politice recente, ci şi o tendinţă mai amplă în rândul consumatorilor europeni de a lua decizii de cumpărare motivate de considerente geopolitice, etice sau economice.