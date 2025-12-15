Platforma de streaming muzical Spotify a înregistrat luni probleme tehnice majore, care au afectat zeci de mii de utilizatori din mai multe regiuni ale lumii. Informațiile sunt bazate pe datele publicate de Downdetector, un serviciu care monitorizează întreruperile de funcționare ale platformelor online prin rapoarte transmise de utilizatori, scrie Reuters.

Peste 31.000 de raportări în SUA

Potrivit Downdetector, în Statele Unite au fost raportate peste 31.200 de sesizări privind funcționarea Spotify până la ora 09:33 (ora locală ET). Utilizatorii au semnalat dificultăți de autentificare, probleme la accesarea paginii principale a aplicației și erori la redarea melodiilor, inclusiv blocaje ale listelor de redare.

Probleme similare în Canada și Marea Britanie

Problemele nu s-au limitat la piața din SUA. În Canada, aproape 4.000 de utilizatori au raportat disfuncționalități la ora 09:34 ET. În Marea Britanie, numărul raportărilor a depășit 10.300 până la ora 09:33 ET, majoritatea vizând aplicația mobilă.

Confirmări pe rețelele sociale

Utilizatori de pe platformele de social media Reddit și X au confirmat aceste dificultăți. Mesajele publicate indică probleme recurente de login, imposibilitatea de a reda conținut audio și încărcarea incompletă a interfeței. În unele cazuri, utilizatorii au raportat că aplicația funcționa intermitent sau se bloca imediat după deschidere.

Răspunsul oficial al Spotify

Spotify a confirmat existența problemelor. Într-un mesaj publicat pe platforma X, compania a transmis: „Suntem la curent cu unele probleme în acest moment și le verificăm”. Reprezentanții Spotify nu au oferit detalii suplimentare privind cauza exactă a incidentului sau o estimare clară privind momentul remedierii complete.

Downdetector precizează că numărul real al utilizatorilor afectați poate fi diferit față de cel raportat pe platformă. Datele sunt colectate pe baza sesizărilor voluntare trimise de utilizatori și pot varia în funcție de gradul de implicare al acestora în raportarea problemelor.

Impact asupra acțiunilor companiei

În paralel cu dificultățile tehnice, acțiunile Spotify au înregistrat o scădere pe bursă. Titlurile companiei erau în declin cu aproximativ 2,4% în tranzacțiile de dimineață. Nu este clar în ce măsură această evoluție a fost influențată direct de problemele tehnice raportate sau de alți factori de piață.

Importanța stabilității pentru platformă

Spotify este una dintre cele mai mari platforme de streaming muzical din lume, cu sute de milioane de utilizatori activi la nivel global. Întreruperile de acest tip pot avea un impact semnificativ asupra experienței utilizatorilor, mai ales în piețe unde aplicația este utilizată intens pentru consum zilnic de conținut audio.

Până la momentul publicării informațiilor, compania nu a anunțat dacă întreruperile au fost cauzate de probleme interne de infrastructură, de actualizări de sistem sau de factori externi. De asemenea, nu a fost comunicat dacă utilizatorii afectați vor primi notificări sau compensații pentru perioada de indisponibilitate.

Context și perspective

Incidentul vine într-un context în care platformele digitale sunt supuse unei atenții crescute în ceea ce privește stabilitatea serviciilor și capacitatea de a gestiona volume mari de utilizatori simultan. Pentru Spotify, rezolvarea rapidă a problemelor este esențială pentru menținerea încrederii utilizatorilor și a partenerilor comerciali.

Datele privind evoluția situației urmau să fie actualizate pe măsură ce Spotify identifica și remedia problemele tehnice semnalate de utilizatori.