Meta este pe punctul de a lansa integrarea terț cu WhatsApp în Europa ceva ce este cerut de Digital Markets Act (DMA) al Uniunii Europene. The Verge relatează că funcția va fi lansată „în următoarele luni” cu menținerea nivelului de criptare end-to-end (E2EE) al WhatsApp.

BirdyChat și Haiket, primele servicii interoperabile cu WhatsApp

Meta afirmă că BirdyChat și Haiket vor fi primele servicii terțe care vor implementa interoperabilitatea mesageriei cu WhatsApp. Nu, nici noi nu am auzit de ele, dar așa arată egalizarea condițiilor de concurență.

Utilizatorii WhatsApp din Europa vor vedea în cele din urmă o notificare în fila de setări care le va explica cum să opteze pentru mesageria terță parte. Aceasta va funcționa în WhatsApp pentru iOS și Android, dar nu și pe desktopuri, web sau tablete, potrivit paginii aplicației de mesagerie.

Meta mai afirmă că „aplicațiile de mesagerie terță parte trebuie să utilizeze același nivel de E2EE ca WhatsApp”, iar Meta nu poate vedea mesajele criptate în tranzit. Conținutul poate include text, fotografii, videoclipuri, mesaje vocale și documente. De asemenea, va funcționa numai pentru utilizatorii cu un cont WhatsApp înregistrat la numere de telefon din regiunile acoperite de DMA.