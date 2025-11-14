dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
5 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

WhatsApp lansează integrarea chat-ului terț în Europa, lucru cerut de Uniunea Europeană / Va fi disponibil „în curând” cu criptare end-to-end

Redacția TechRider
14 noiembrie 2025
iconita aplicatiei whatsapp pe un ecran
Sursa foto: Silas Stein / DPA / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Meta este pe punctul de a lansa integrarea terț cu WhatsApp în Europa ceva ce este cerut de Digital Markets Act (DMA) al Uniunii Europene. The Verge relatează că funcția va fi lansată „în următoarele luni” cu menținerea nivelului de criptare end-to-end (E2EE) al WhatsApp.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

BirdyChat și Haiket, primele servicii interoperabile cu WhatsApp

Meta afirmă că BirdyChat și Haiket vor fi primele servicii terțe care vor implementa interoperabilitatea mesageriei cu WhatsApp. Nu, nici noi nu am auzit de ele, dar așa arată egalizarea condițiilor de concurență.

Utilizatorii WhatsApp din Europa vor vedea în cele din urmă o notificare în fila de setări care le va explica cum să opteze pentru mesageria terță parte. Aceasta va funcționa în WhatsApp pentru iOS și Android, dar nu și pe desktopuri, web sau tablete, potrivit paginii aplicației de mesagerie.

Meta mai afirmă că „aplicațiile de mesagerie terță parte trebuie să utilizeze același nivel de E2EE ca WhatsApp”, iar Meta nu poate vedea mesajele criptate în tranzit. Conținutul poate include text, fotografii, videoclipuri, mesaje vocale și documente. De asemenea, va funcționa numai pentru utilizatorii cu un cont WhatsApp înregistrat la numere de telefon din regiunile acoperite de DMA.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...