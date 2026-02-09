YouTube a depășit Netflix la venituri: 60 de miliarde de dolari în 2025

YouTube a generat venituri de peste 60 de miliarde de dolari în 2025, potrivit datelor făcute publice de Google, depășind semnificativ veniturile rivalului Netflix, care s-au situat la aproximativ 45 de miliarde de dolari, relatează BBC.

Suma include atât încasările din publicitate, cât și veniturile din abonamentele plătite ale platformei video.

Este pentru prima dată când Google evidențiază în mod explicit veniturile anuale ale YouTube de la achiziționarea platformei, în 2006, un semnal al importanței tot mai mari pe care serviciul o are în ecosistemul companiei. Analiștii spun că anunțul confirmă o realitate deja cunoscută în industrie.

„Este o veste importantă, dar probabil nu una surprinzătoare”, a declarat pentru BBC Hanna Kahlert, analist senior la Midia Research, care descrie YouTube drept „aproape o infrastructură pentru nativii digitali”. Potrivit datelor Midia, peste 70% dintre consumatorii internaționali folosesc YouTube săptămânal, iar mai mult de jumătate îl accesează zilnic.

Această audiență uriașă permite platformei să monetizeze în mod eficient, fie prin publicitate, fie prin abonamentele care elimină reclamele. „Diferitele fluxuri de venit îi permit YouTube să capitalizeze foarte bine dimensiunea publicului său”, a subliniat Kahlert.

Totuși, nu toate cifrele au depășit așteptările pieței. Veniturile din publicitate ale YouTube în ultimul trimestru din 2025 au fost de 11,38 miliarde de dolari, sub estimările Wall Street. Cu toate acestea, directorul general al Google, Sundar Pichai, a pus accentul pe creșterea de ansamblu a platformei, descriind 2025 drept „un an fantastic” pentru companie.

Un rol important în această evoluție l-au avut abonamentele. Pichai a declarat că YouTube Premium a contribuit la creșterea numărului total de abonați plătiți ai serviciilor Google destinate consumatorilor la peste 325 de milioane. Google nu a publicat separat numărul abonaților YouTube, însă directorul comercial al companiei, Philipp Schindler, a vorbit despre o „creștere puternică” a acestui segment.

Potrivit lui Schindler, compania a încercat să atragă utilizatori „acolo unde se află”, prin introducerea unor versiuni mai accesibile de YouTube Premium și YouTube TV. Alte funcții, precum redarea videoclipurilor în fundal pe smartphone-uri, au fost rezervate utilizatorilor care plătesc abonament, în încercarea de a stimula conversia către variantele premium.

În paralel, YouTube Shorts – răspunsul platformei la succesul TikTok – ar fi ajuns la o medie de peste 200 de miliarde de vizionări zilnice, consolidând poziția YouTube și pe segmentul conținutului scurt.

La 20 de ani de la lansare, YouTube este perceput tot mai mult ca un jucător major în peisajul media tradițional. În Marea Britanie, platforma a devenit al doilea cel mai vizionat serviciu media, după BBC, potrivit autorității de reglementare Ofcom. Aproximativ 94% dintre adulții britanici folosesc YouTube, iar timpul mediu zilnic petrecut pe platformă a ajuns la 51 de minute per persoană.

BBC a anunțat recent că va produce emisiuni dedicate pentru YouTube, într-un acord considerat istoric, semn al apropierii tot mai mari dintre televiziunea clasică și platformele digitale. Chiar și așa, analiștii avertizează că comparația cu Netflix nu este una directă.

„Nu este o comparație între mere și mere”, a declarat Mike Proulx, analist Forrester, subliniind că cea mai mare parte a conținutului YouTube este generat de utilizatori, spre deosebire de producțiile realizate de marile studiouri. Cu toate acestea, el consideră că „liniile competitive se estompează”, pe măsură ce platformele împrumută strategii unele de la altele.

YouTube va găzdui ceremonia Oscarurilor în 2029, în timp ce Netflix și alte platforme încearcă să atragă creatori de conținut consacrați pe YouTube. „YouTube nu mai este doar despre videoclipuri cu pisici. YouTube este televiziune”, a declarat recent Ted Sarandos, șeful Netflix, în fața legislatorilor americani.

În ciuda succesului financiar, viitorul relației dintre YouTube și creatorii săi rămâne un subiect sensibil. Unii dintre cei mai mari creatori, inclusiv MrBeast, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra vizibilității conținutului lor. Instrumente precum AI Overviews, care oferă rezumate generate de inteligență artificială în rezultatele Google Search, sunt acuzate că reduc traficul către videoclipuri și site-uri.

Comisia Europeană a deschis, în decembrie, o anchetă privind impactul acestor rezumate AI asupra creatorilor și editorilor, iar autoritatea de concurență din Marea Britanie a propus măsuri pentru a le oferi un control mai mare asupra modului în care conținutul lor este utilizat în produsele AI ale Google.

Google susține că își propune să găsească „o cale de urmat” care să ofere mai multe opțiuni editorilor, însă compania a anunțat deja că va continua să investească masiv în inteligența artificială, într-un an în care marile companii de tehnologie se pregătesc pentru cheltuieli fără precedent în acest domeniu.