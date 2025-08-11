Nvidia și AMD vor plăti 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri în China către guvernul SUA potrivit unui oficial

Nvidia și AMD au acceptat să acorde guvernului SUA 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri în China, ca parte a unui acord neobișnuit cu administrația Trump pentru a obține licențe de export pentru semiconductori.

Acordul se referă la veniturile obținute din vânzările către China de cipuri avansate pentru computere, precum Nvidia H20, iar AMD va furniza același procent din veniturile obținute din vânzările de cipuri MI308, cipuri utilizate pentru aplicații de inteligență artificială, a declarat duminică un oficial american pentru Reuters. Două persoane familiarizate cu acordul au declarat că administrația Trump nu a stabilit încă modul în care vor fi utilizate fondurile.

Acordul de contrapartidă este fără precedent. Potrivit experților în controlul exporturilor, nicio companie americană nu a acceptat vreodată să plătească o parte din veniturile sale pentru a obține licențe de export. Dar acordul se înscrie într-un model al administrației Trump, în care președintele îndeamnă companiile să ia măsuri, cum ar fi investiții interne, pentru a preveni impunerea de tarife în efortul de a aduce locuri de muncă și venituri în America.

Administrația președintelui american Donald Trump a suspendat vânzările de cipuri H20 către China în aprilie, dar Nvidia a anunțat luna trecută că SUA a declarat că va permite companiei să reia vânzările și că speră să înceapă livrările în curând.

Un alt oficial american a declarat vineri că Departamentul Comerțului a început să emită licențe pentru vânzarea de cipuri H20 către China.

Întrebat dacă Nvidia a acceptat să plătească 15% din venituri către SUA, un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat într-un comunicat: „Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru participarea noastră pe piețele mondiale”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Deși nu am livrat H20 către China de luni de zile, sperăm că regulile de control al exporturilor vor permite Americii să concureze în China și în întreaga lume”.

AMD nu a răspuns la solicitarea de comentarii cu privire la această știre, care a fost publicată pentru prima dată duminică de Financial Times. Departamentul de Comerț al SUA nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea publicației.

China reprezintă o piață importantă pentru ambele companii. Nvidia a generat venituri de 17 miliarde de dolari din China în anul fiscal încheiat la 26 ianuarie, reprezentând 13% din vânzările totale. AMD a raportat venituri de 6,2 miliarde de dolari din China pentru 2024, reprezentând 24% din veniturile totale.

„Este o nebunie”, a declarat Geoff Gertz, cercetător principal la Center for New American Security, un think tank independent din Washington, D.C.

„Fie vânzarea cipurilor H20 către China reprezintă un risc pentru securitatea națională, caz în care nu ar trebui să o facem, fie nu este un risc pentru securitatea națională, caz în care de ce impunem această penalizare suplimentară asupra vânzării?”

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat luna trecută că reluarea vânzărilor de cipuri AI face parte din negocierile SUA cu China pentru a obține pământuri rare și a descris H20 ca fiind „al patrulea cel mai bun cip” al Nvidia într-un interviu acordat CNBC.

Lutnick a spus că este în interesul SUA ca companiile chineze să utilizeze tehnologia americană, chiar dacă cea mai avansată este interzisă la export, astfel încât acestea să continue să utilizeze o „tehnologie americană”.

Oficialul american a declarat că administrația Trump nu consideră că vânzarea cipurilor H20 și a celor echivalente compromite securitatea națională a SUA. Oficialul nu știa când va fi pus în aplicare acordul sau cum anume, dar a afirmat că administrația va respecta legea.

Alasdair Phillips-Robins, care a fost consilier la Departamentul Comerțului în timpul administrației fostului președinte Joe Biden, a criticat această măsură.

„Dacă această informație este corectă, înseamnă că administrația sacrifică protecția securității naționale în schimbul veniturilor pentru Trezorerie”, a declarat Phillips-Robins.