Un grup internațional de ingineri și cercetători în domeniul climei propune construirea unei bariere subacvatice uriașe în fața ghețarului Thwaites din vestul Antarcticii, cunoscut drept „Ghețarul Apocalipsei”, într-o încercare de a încetini topirea accelerată provocată de pătrunderea apelor oceanice calde sub calota de gheață, anunță Interesting Engineering.

Ghețarul Thwaites se topește mult mai rapid decât estimau modelele climatice, iar oamenii de știință avertizează că prăbușirea sa completă ar avea consecințe dramatice la nivel global. În prezent, Thwaites este responsabil pentru aproximativ 4% din creșterea anuală a nivelului mării.

Cu o suprafață de aproximativ 192.000 de kilometri pătrați, el conține suficientă gheață pentru a determina o creștere a nivelului oceanelor de circa 65 de centimetri dacă s-ar topi integral. Fiecare centimetru suplimentar de creștere a nivelului mării ar expune aproximativ șase milioane de oameni din întreaga lume riscului de inundații.

O soluție de inginerie fără precedent

În acest context, inițiativa Seabed Anchored Curtain Project vine cu o soluție de inginerie fără precedent. Proiectul, care reunește oameni de știință, ingineri și experți în politici publice, pornește de la premisa că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, deși absolut necesară, ar putea să nu fie suficientă, cel puțin pe termen scurt, pentru a stabiliza ghețarul.

Soluția propusă constă în instalarea unei „perdele” flexibile subacvatice, ancorate de fundul mării, menită să blocheze sau să reducă fluxul de apă oceanică caldă care ajunge sub platforma de gheață și accelerează topirea acesteia din interior. Inițiatorii subliniază că structura nu ar opri schimbările climatice și nici nu ar reprezenta o soluție definitivă, ci ar avea rolul de a încetini ritmul pierderii de gheață și de a câștiga timp prețios până când eforturile globale de reducere a emisiilor își vor produce efectele.

O barieră subacvatică împotriva apelor calde

Conform planului, bariera ar avea o înălțime de puțin sub 152 de metri și s-ar întinde pe aproximativ 80 de kilometri în zone-cheie ale fundului oceanic din fața ghețarului Thwaites. Ancorată solid de substratul marin, perdeaua ar funcționa ca un obstacol fizic, și ar limita accesul curenților de apă caldă care erodează gheața de dedesubt.

La dezvoltarea proiectului participă echipe de la instituții academice și de cercetare de prestigiu, printre care Universitatea Cambridge, Universitatea din Chicago, Universitatea New York, Dartmouth College, Institutul Alfred Wegener din Germania, NIVA, compania Aker Solutions și Centrul Arctic al Universității din Laponia.

Proiectul se confruntă cu obstacole tehnice uriașe

Foaia de parcurs a proiectului prevede o fază de cercetare de trei ani, axată pe selecția materialelor potrivite, proiectarea sistemelor de ancorare și testarea prototipurilor. Inginerii colectează deja date despre condițiile de ancorare din regiunea Thwaites, iar inițiatorii încearcă să atragă finanțare de aproximativ 10 milioane de dolari pentru a susține etapele incipiente ale dezvoltării.

„În cadrul acestui program de trei ani, ne vom concentra pe dezvoltarea tehnologiei, pe inginerie și pe testarea științifică a prototipurilor desfășurate într-un fiord din Norvegia”, se arată într-un comunicat al Seabed Anchored Curtain Project. „În paralel, vom continua să dezvoltăm relațiile cu populațiile indigene din Arctica și cu reprezentanți ai țărilor din sudul global, cele mai afectate de creșterea nivelului mării.”

Chiar și susținătorii inițiativei recunosc însă că proiectul se confruntă cu obstacole tehnice uriașe. Structura ar trebui să reziste condițiilor extreme din Antarctica, presiunii apelor adânci, mișcărilor gheții și expunerii îndelungate la mediul oceanic. În plus, ar putea trece mulți ani până la o eventuală implementare la scară largă.

Date noi din „inima” ghețarului

În paralel cu aceste planuri de inginerie, cercetările științifice asupra ghețarului Thwaites continuă să avanseze. O echipă de cercetători din Marea Britanie și Coreea de Sud a început recent foraje în platforma principală de gheață a ghețarului, folosind tehnici de foraj cu apă fierbinte pentru a ajunge în zone care până acum erau inaccesibile.

Cercetătorii vor străpunge gheața și vor instala instrumente de măsură la aproape 1.000 de metri sub suprafață, pentru a monitoriza direct interacțiunea dintre apa oceanică caldă și baza ghețarului. Este pentru prima dată când sunt colectate date în timp real din această regiune critică a Thwaites.

„Este unul dintre cei mai importanți și instabili ghețari de pe planetă, iar acum putem vedea, în sfârșit, ce se întâmplă exact acolo unde contează cel mai mult. Vom observa aproape în timp real ce face apa oceanică caldă gheții aflate la 1.000 de metri sub suprafață. Acest lucru a devenit posibil abia recent și este esențial pentru a înțelege cât de rapid ar putea crește nivelul mărilor”, a declarat dr. Peter Davis, oceanograf fizician la British Antarctic Survey.