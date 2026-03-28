Piața globală de PC-uri este așteptată să scadă cu 5% în 2026, cu aproximativ 262 de milioane de unități livrate, potrivit datelor Counterpoint Research.

Principala cauză este creșterea prețurilor la memorie RAM, care afectează producătorii și, indirect, consumatorii.

În contextul majorării costurilor, producătorii sunt nevoiți să ajusteze prețurile finale, ceea ce reduce apetitul pentru achiziții.

Creșterea prețurilor la memorie și impactul asupra cererii

Scumpirea componentelor esențiale, în special DRAM și NAND, forțează producătorii să decidă între reducerea marjelor de profit sau transferul costurilor către clienți.

În majoritatea cazurilor, prețurile mai mari duc la o cerere mai scăzută, chiar dacă prețul mediu de vânzare crește ușor.

În ansamblu, veniturile companiilor sunt estimate să scadă odată cu diminuarea volumelor livrate.

Un sector mai stabil decât alte segmente IT

În ciuda scăderii, piața PC-urilor rămâne mai rezistentă decât alte categorii de electronice.

Ciclul de înlocuire al dispozitivelor, susținut de tranziția către Windows 11, creează un flux constant de upgrade-uri.

O parte semnificativă a sistemelor utilizate încă rulează Windows 10 sau versiuni mai vechi, ceea ce menține cererea la un nivel minim garantat.

Diferențe între producători

Performanța companiilor va varia. Lenovo, HP și Dell ar putea înregistra scăderi moderate, Dell fiind mai puțin afectată datorită expunerii pe segmentul business și premium.

Apple ar putea transforma contextul dificil într-o oportunitate, prin lansarea MacBook Neo pentru segmentul educațional și bugetar, și prin introducerea unui model cu ecran OLED pentru zona premium.

Producătorii Tier-2, precum ASUS și Acer, sunt mai vulnerabili la fluctuațiile de preț, din cauza dependenței de segmentul low-end.

Analiștii anticipează că presiunile asupra lanțului de aprovizionare vor continua pe tot parcursul anului 2026, limitând revenirea rapidă a pieței. În schimb, aproximativ 40% din baza instalată necesită încă actualizări, iar noile generații de procesoare Intel, AMD și Qualcomm, cu funcții de inteligență artificială, ar putea susține o redresare treptată.

Pentru 2027, piața PC-urilor ar putea începe să se stabilizeze, pe măsură ce presiunile asupra prețurilor se diminuează.

Totodată, PC-urile echipate cu funcții AI ar putea deveni un factor important de creștere.

Chiar dacă 2026 se anunță dificil, piața rămâne susținută de nevoia constantă de modernizare și de evoluțiile tehnologice care continuă să redefinească segmentul.