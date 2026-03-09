Aspiratorul robot, televizorul inteligent sau difuzorul conectat la internet sunt deja prezente în tot mai multe locuințe. Puțini utilizatori se gândesc însă că aceste gadgeturi sunt, în esență, mini-computere conectate permanent la rețeaua casei. Iar atunci când securitatea este ignorată, ele pot deveni o poartă de intrare pentru hackeri.

Specialiștii atrag atenția că dispozitivele din categoria Internet of Things (IoT) sunt adesea tratate cu mai puțină atenție decât telefonul sau laptopul. Tocmai această neglijență creează un punct slab în securitatea digitală a locuinței, potrivit informațiilor publicate de Futura Sciences, transmite Mediafax.

Dispozitive ignorate din punct de vedere al securității

Problema apare frecvent încă din momentul în care aceste produse ajung în casele utilizatorilor. Producătorii pun accent, de multe ori, pe simplitatea utilizării și pe costuri reduse. Securitatea ajunge abia pe plan secund.

Rezultatul este vizibil: parole implicite care rămân neschimbate ani la rând și firmware care nu mai primește actualizări. În aceste condiții, locuința poate ajunge să conțină adevărate „verigi slabe” din punct de vedere informatic – dispozitive pe care niciun antivirus nu le monitorizează.

Hărțile locuinței, stocate în dispozitivele inteligente

Un exemplu este aspiratorul robot. Modelele moderne folosesc camere video sau senzori Lidar pentru a cartografia interiorul locuinței și pentru a optimiza traseele de curățare.

Aceste hărți sunt stocate fie local, în memoria dispozitivului, fie în cloud-ul producătorului. Dacă aspiratorul sau serverele companiei sunt compromise, datele pot fi extrase de persoane rău intenționate. În plus, un astfel de dispozitiv compromis poate deveni o punte de atac către alte echipamente din aceeași rețea.

Riscurile ascunse ale televizoarelor inteligente

Televizoarele smart ridică alte tipuri de riscuri. Multe dintre ele sunt echipate cu microfoane pentru asistenți vocali sau chiar cu camere video.

O vulnerabilitate software ar putea permite, în anumite condiții, activarea neautorizată a microfonului sau camerei. Situația este rară, dar posibilă. În unele scenarii, un televizor compromis poate fi inclus într-o rețea botnet și folosit pentru atacuri informatice fără ca proprietarul să știe.

Cele mai frecvente breșe de securitate

În practică, problemele apar aproape întotdeauna din aceleași motive. Parolele implicite sunt lăsate neschimbate – combinații precum „admin/admin” pot oferi acces direct hackerilor.

Lipsa actualizărilor de firmware menține vulnerabilitățile deschise ani întregi. În cazul dispozitivelor mai vechi sau al unor branduri obscure, comunicațiile pot fi chiar necriptate. La acestea se adaugă funcția UPnP activată, care poate deschide porturi în router fără ca utilizatorul să fie conștient de acest lucru.

Există și problema colectării excesive de date trimise către producători, uneori stocate pe servere insuficient protejate.

Măsuri simple care pot face diferența

Vestea bună este că nu este nevoie să renunțați la dispozitivele inteligente. În cele mai multe cazuri, câteva măsuri simple pot reduce semnificativ riscurile.

Primul pas este schimbarea imediată a parolei implicite pentru fiecare dispozitiv nou și utilizarea unei parole unice și complexe.

O altă soluție eficientă este izolarea obiectelor conectate pe o rețea Wi-Fi separată, de tip „guest network”. Majoritatea routerelor moderne permit acest lucru. Astfel, chiar dacă un aspirator robot este compromis, accesul către laptop sau telefon rămâne blocat.

Specialiștii recomandă și dezactivarea funcțiilor neutilizate, precum accesul remote sau asistentul vocal, precum și actualizarea firmware-ului cel puțin o dată la câteva luni. Atunci când este posibil, activarea actualizărilor automate este cea mai sigură variantă.

În cazul camerelor sau microfoanelor integrate, soluția poate fi chiar una banală: acoperirea fizică a acestora atunci când nu sunt folosite.

Dispozitive utile, dar care trebuie tratate ca mini-computere

Aspiratorul robot sau televizorul inteligent nu sunt periculoase prin ele însele. Problemele apar doar atunci când sunt lăsate fără protecție.

În fond, aceste gadgeturi trebuie privite exact ca ceea ce sunt: mici computere conectate permanent la internetul din casă. Iar orice computer conectat la rețea are nevoie de un minim de securitate.