Cu doar două luni în urmă, se credea că nu va exista Galaxy S26 Plus, flagship-ul de dimensiuni medii al Samsung fiind abandonat în favoarea unui telefon Edge subțire.

Acum lucrurile s-au schimbat, Edge fiind presupus anulat, iar Plus nu numai că este pe cale să fie lansat la începutul anului viitor, dar a fost dezvăluit în noi randări bazate pe specificațiile telefonului care au fost divulgate până în prezent, relatează The Verge.

Prima privire asupra modelului S26 Plus vine de la leaker-ul OnLeaks prin intermediul Android Headlines și, în mare parte, pare destul de familiar. Cea mai mare schimbare de design este la camera foto, deși nu o va avea pe toată lățimea, așa cum se zvonea că va fi inclusă pe S26 Edge. În schimb, scurgerea de informații arată un mic modul de camere situată direct sub cele trei lentile, similar cu designul pe care l-am văzut în septembrie pentru S26 Ultra și S26 Pro — un alt telefon despre care nu se crede că va mai fi lansat.

Gama S26 de la Samsung a fost în centrul atenției de ceva timp. La un moment dat, sursele de informații erau de acord că se pregătea o reinventare, modelul familiar Ultra fiind completat de un Edge și un Pro mai mic. Acum, pare că aceste zvonuri se adeveresc, Pro fiind înlocuit cu S26 obișnuit, iar Edge cu Plus, și nu știm dacă vreunul dintre telefoanele abandonate va mai vedea vreodată lumina zilei.

Android Headlines menționează că S26 Plus va avea o grosime de 7,35 mm. Aceasta este aproximativ aceeași grosime ca S25 Plus și confortabil mai groasă decât S25 Edge (5,8 mm), deci nu pare să fie telefonul subțire de a doua generație cu marca modelului Plus. Site-ul relatează separat că modelul obișnuit S26 va avea 7,24 mm, puțin mai gros decât modelul Pro indicat de scurgerile de informații, sugerând că Samsung se îndepărtează cu adevărat de tendința telefoanelor subțiri pe care a început-o chiar ea cu primul Edge din acest an.

Există, totuși, o speranță pentru fanii telefoanelor subțiri. Site-ul olandez Galaxy Club a scris luna trecută că un alt model Edge este încă în dezvoltare, cu numele de cod „More Slim”. Poate că acesta va urma modelul lui S25 Edge, fiind lansat la câteva luni după celelalte modele din gamă, sau poate că acesta este sfârșitul drumului pentru Edge. S-ar putea să aflăm mai multe când va fi lansat S26, probabil la începutul anului viitor.