Xiaomi 17 Ultra, prezentat oficial înainte de MWC 2026 din Barcelona

Compania chineză Xiaomi a prezentat oficial o serie de produse noi înainte de începutul târgului Mobile World Congress (MWC) 2026 din Barcelona, printre care un smartphone flagship, un dispozitiv de tip tracker similar cu AirTag și o baterie externă ultra‑subțire, relatează TechCrunch.

Xiaomi 17 Ultra este un vârf de gamă concentrat pe performanță și fotografie. Telefonul are un ecran mare de aproximativ 6,9 inci cu tehnologie HyperRGB OLED, protejat cu sticlă rezistentă, și este alimentat de un procesor puternic Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, aceeași generație de chipset folosită și de rivali de top. Bateria este de 6.000 mAh în varianta globală (6.800 mAh în China), cu încărcare rapidă prin USB‑C și wireless.

Sistemul foto include un senzor principal de 50 MP și o cameră telefoto de 200 MP cu zoom optic continuu, plus o lentilă ultrawide de 50 MP. Dispozitivul este realizat în colaborare cu Leica și beneficiază de filtre și moduri foto inspirate de aceasta.

Xiaomi a anunțat și două accesorii dedicate fotografiei pentru acest model: un kit foto cu declanșator Bluetooth și o versiune Pro cu finisaj din piele și control de zoom.

Dispozitiv de urmărire și alte gadgeturi

Xiaomi a prezentat și un tracker Bluetooth similar cu Apple AirTag, capabil să se asocieze atât cu rețeaua Apple Find My, cât și cu Google Find Hub. Acesta cântărește doar 10 g și are o baterie cu autonomie de aproximativ un an.

Alături de acesta a lansat o baterie externă ultra‑subțire, de doar 6 mm grosime și 5.000 mAh capacitate. Powerbank‑ul oferă încărcare cu fir la 22,5 W și wireless la 15 W și se poate atașa magnetic de telefoane compatibile.

Alte lansări

Evenimentul a inclus și alte dispozitive, cum ar fi un smartwatch nou, cu autonomie extinsă și funcții de sănătate, precum și căști true wireless cu reducere activă de zgomot.