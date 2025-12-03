dark
ZTE a prezentat nubia Fold, primul telefon pliabil tip „carte” al producătorului

Redacția TechRider
3 decembrie 2025
smartphone pliabil-lansare
Sursa foto: gsmarena
ZTE, a prezentat oficial nubia Fold, primul său smartphone pliabil tip „carte”. Dispozitul folosește platforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite, are două ecrane OLED cu rată de refresh de 120 Hz și o baterie de 6.560 mAh. Lansarea marchează intrarea brandului în categoria pliabilelor mari.

Ecrane și hardware

Potrivit start-up.ro, telefonul include un ecran principal de 8 inch (2.480 × 2.200 px) și un ecran extern de 6,5 inch (2.748 × 1.172 px), ambele la 120 Hz. Configurația cuprinde 12 GB RAM și 256 GB stocare internă.

Bateria are capacitatea de 6.560 mAh, cu încărcare rapidă la 55 W, iar producătorul anunță o încărcare completă în aproximativ 70 de minute. Software-ul instalat din fabrică este Android 15, iar telefonul are certificare IP54.

Sistem foto și conectivitate

Setul de camere include un senzor principal de 50 MP, un ultra-wide de 50 MP și un macro de 5 MP. Pe partea frontală se află două camere de 20 MP, câte una pentru fiecare display.

La nivel de conectivitate, dispozitivul oferă 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C, NFC și GPS.

Disponibilitate

nubia Fold va fi lansat inițial în Japonia, pe 4 decembrie 2025, urmând ca disponibilitatea internațională să fie programată pentru 2026.

Specificații tehnice – nubia Fold

  • Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

  • RAM: 12 GB

  • Stocare: 256 GB

  • Ecran principal: OLED 8″, 2.480 × 2.200 px, 120 Hz

  • Ecran secundar: OLED 6,5″, 2.748 × 1.172 px, 120 Hz

  • Cameră spate: 50 MP + 50 MP + 5 MP

  • Cameră frontală: 20 MP (x2)

  • Baterie: 6.560 mAh, încărcare 55 W

  • Sistem de operare: Android 15

  • Certificare: IP54

  • Conectivitate: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C, NFC, GPS

