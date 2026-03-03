Standardul 6G, aflat încă în fază de definire, începe să fie conturat drept următorul mare salt al industriei telecom, iar tema domină discuțiile de la Mobile World Congress 2026, care a debutat pe 2 martie la Barcelona, potrivit The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși 5G continuă să evolueze prin noi versiuni succesive („release-uri”), industria funcționează pe cicluri de aproximativ 10 ani, iar 6G se află deja într-o „fază de studiu”, cu o lansare comercială estimată pentru 2030. Primele demonstrații relevante ar putea avea loc însă mai devreme, în 2028.

Jocurile Olimpice de vară 2028, moment-cheie pentru 6G

Mai mulți experți citați de The Verge indică Jocurile Olimpice de la Los Angeles drept o scenă majoră pentru demonstrații precomerciale 6G. John Smee, vicepreședinte pentru inginerie la Qualcomm, a declarat că firma „va fi puternic prezentă la Jocurile Olimpice LA ’28”.

La rândul său, Ian Fogg, director de cercetare pentru rețele wireless la CCS Insight, consideră că termenul-limită reprezentat de Olimpiadă determină companiile să accelereze pregătirile pentru activități precomerciale: „Oamenilor le place să arate ce pot.”

Rețele care „simt” lumea fizică

Printre conceptele asociate cu 6G se află Integrated Sensing and Communication (ISAC), care presupune utilizarea semnalelor radio nu doar pentru transmiterea datelor, ci și pentru detectarea obiectelor din mediul fizic.

„Poți face lucruri precum detectarea tiparelor de trafic”, a explicat Fogg, adăugând că un caz de utilizare important ar putea fi detectarea dronelor, cu aplicații în siguranța publică și apărare.

Profesorul Petar Popovski, de la Universitatea Aalborg, atrage însă atenția asupra implicațiilor privind confidențialitatea: „Poți renunța la comunicații închizând telefonul, chiar scoțând bateria. A renunța la a fi detectat de o stație de bază este cu totul altceva.” El descrie stațiile 6G ca pe un posibil „punct unde semnalele din lumea fizică intră în cea digitală”, ceea ce ar putea favoriza dezvoltarea unei forme de „inteligență artificială fizică”.

Conectivitate celular–satelit fără întreruperi

Un alt pilon central al 6G este integrarea nativă a comunicațiilor prin satelit. În prezent, există două modele: conexiuni directe prin spectru satelitar — precum parteneriatul dintre Apple și Globalstar — sau utilizarea spectrului celular pentru legături cu sateliți, cum este colaborarea dintre T-Mobile și Starlink.

6G ar putea standardiza comutarea automată și fără întreruperi între rețelele terestre și cele satelitare. „Standardul se concentrează foarte mult pe ideea utilizării benzilor satelitare alături de cele celulare”, spune Fogg.

Scopul este o conectivitate omniprezentă — fie prin turn celular, fie prin satelit — astfel încât utilizatorul „pur și simplu să funcționeze”, inclusiv în avion, pe mare sau în zone slab populate. „Mă aștept ca utilizatorii să simtă cu adevărat sosirea 6G în momentul în care dispozitivul lor menține conectivitate internet fără întreruperi într-un avion, pe o barcă sau într-o zonă slab populată”, afirmă Popovski, adăugând că o astfel de promisiune „tangibilă și concretă” nu a existat în cazul 5G.

O rețea „AI-native”

Inteligența artificială este un alt concept central. Industria discută despre o rețea „AI-native”, în care capacitatea de calcul pentru AI este integrată direct în infrastructură.

Ideea presupune dotarea stațiilor de bază cu procesoare de uz general, transformându-le în mini-centre de date capabile să ruleze atât sarcini de comunicații, cât și aplicații AI. Potrivit Qualcomm, acest model ar crea „un continuum de calcul care se întinde de la centre de date la rețeaua 6G și până la dispozitive”.

Fogg oferă exemplul ochelarilor de realitate augmentată (AR), care ar putea afișa informații în timp real despre mediul înconjurător. Procesarea realizată în stații de bază apropiate utilizatorului ar reduce latența și ar face astfel de aplicații mai viabile.

Lecțiile 5G

Nu toți analiștii sunt convinși că 6G va evita capcanele 5G, care, în opinia unora, nu a îndeplinit așteptările create în jurul său la ediții anterioare ale MWC. David Witkowski sugerează că operatorii ar putea „sări” peste investiții majore în nucleul 5G și să se concentreze direct pe 6G, invocând precedentul 3G, care a fost implementat limitat în unele piețe înainte de tranziția către 4G.

Rămâne de văzut dacă 6G va reprezenta un salt tehnologic clar resimțit de utilizatori sau dacă va urma traseul incremental al generației precedente. Cert este că, până la Los Angeles 2028, industria telecom încearcă deja să transforme următoarea generație de rețele într-un nou moment de referință global.