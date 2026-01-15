Compania SpaceX, deținută de Elon Musk, a activat accesul gratuit la internet prin sistemul său de sateliți Starlink pentru utilizatorii din Iran, în contextul în care autoritățile de la Teheran au impus restricții severe asupra comunicațiilor și continuă reprimarea protestelor, relatează EFE, citată de Agerpres.

Până acum, conturile Starlink existente în Iran erau inactive din cauza lipsei unei licențe oficiale. Situația s-a schimbat după ce acestea au fost conectate, iar taxele de abonament au fost eliminate pentru a facilita accesul populației la internet, a explicat Ahmad Ahmadian, director executiv al organizației non-profit Holistic Resilience.

„Este foarte simplu: trebuie doar să conectezi terminalul satelitar într-un loc cu vizibilitate liberă spre cer şi gata”, a declarat el.

Decizia de a pune serviciul la dispoziția iranienilor a devenit publică după o conversație telefonică avută la începutul săptămânii între președintele SUA, Donald Trump, și Elon Musk, potrivit postului CNN.

Contextul protestelor și al blocajului digital

În ultimele zile, regimul iranian a restricționat accesul la internet și a intensificat reprimarea protestelor. ONG-ul Human Rights Activists (HRA) confirmă moartea a cel puțin 1.850 de manifestanți, însă organizațiile internaționale pentru drepturile omului avertizează că numărul real al morților și răniților ar putea fi mai mare, din cauza lipsei de informații.

Blocajul comunicațiilor face dificilă transmiterea de imagini și date din teren, iar accesul prin satelit rămâne una dintre puținele opțiuni pentru ocolirea infrastructurii controlate de stat.

Starlink, soluție de urgență în zone cu comunicații restricționate

Sistemul Starlink, care operează cu mii de sateliți pe orbită joasă, a mai fost utilizat în situații de blocaj digital sau în zone de conflict, inclusiv în Ucraina. În astfel de cazuri, rețeaua permite conectarea la internet fără a depinde de infrastructura terestră, devenind o alternativă atunci când comunicațiile clasice sunt indisponibile sau limitate.