Cum se poziționează Orange, Vodafone și Digi în clasamentul internetului mobil din România

Orange, Vodafone și Digi sunt principalii furnizori de internet mobil din România, iar diferențele dintre rețelele acestora sunt analizate într-un nou raport publicat de compania franceză de consultanță nPerf.

Clasamentul evaluează experiența reală a utilizatorilor pe baza testelor efectuate direct de aceștia, luând în calcul viteza de download și upload, latența, precum și calitatea navigării și a streamingului video.

Raportul nPerf se bazează pe aproape 19.000 de teste realizate în România prin aplicația companiei, disponibilă pe Android și iOS. Potrivit autorilor studiului, rezultatele indică o competiție strânsă între operatori, cu performanțe ridicate în special pentru consumul de conținut video și comunicațiile în timp real.

„Piața românească se caracterizează printr-o concurență dinamică, cu operatori care oferă servicii solide, în special pentru streaming și aplicații sensibile la latență”, a declarat Sébastien de Rosbo, director general al nPerf.

Orange, lider detașat la nivel general

Orange ocupă prima poziție în clasamentul general, cu un scor de 89.242 de puncte, depășindu-l pe următorul clasat cu peste 10.000 de puncte. Operatorul a înregistrat cea mai mare viteză medie de download – 116,87 Mbps – și un upload de 26,31 Mbps, potrivit datelor analizate.

De asemenea, Orange se află pe primul loc la capitolul latență, cu o valoare medie de 35,56 milisecunde, și la indicatorul privind calitatea navigării web, unde a obținut un scor de 71,40%. Aceste rezultate indică o experiență favorabilă pentru gaming online, apeluri video și alte aplicații care necesită timpi de răspuns reduși.

Vodafone, puncte forte la streaming video

Vodafone se clasează pe locul al doilea, cu un scor total de 78.910 puncte. Viteza medie de download a rețelei este de 54,85 Mbps, iar cea de upload ajunge la 15,55 Mbps.

Potrivit nPerf, Vodafone se remarcă în special la capitolul streaming video, unde ocupă prima poziție, cu un scor de 76,99%. Această performanță sugerează o redare stabilă a conținutului multimedia, chiar și în condiții de trafic ridicat.

Digi, performanțe bune la upload

Digi completează podiumul, cu un scor de 73.007 puncte. Operatorul se evidențiază prin viteza de upload, unde se clasează pe locul al doilea, cu o medie de 17,38 Mbps. Acest indicator este relevant pentru utilizatorii care efectuează frecvent apeluri video, transmit conținut sau utilizează servicii de cloud.

Telekom, pe locul patru, înainte de ieșirea de pe piață

Telekom se află pe poziția a patra, cu un scor de 60.551 de puncte. Deși a obținut rezultate mai modeste la viteze, operatorul a înregistrat performanțe solide la capitolul navigare web, unde s-a clasat pe locul al treilea, cu un scor de 68,93%.

Telekom Mobile a ieșit de pe piața din România în a doua jumătate a anului trecut, în urma tranzacțiilor prin care Digi a preluat licențe și active – inclusiv turnuri de comunicații și serviciile de voce și date pe cartele preplătite – pentru suma de 40 de milioane de euro, iar Vodafone a cumpărat participația deținută de OTE în Telekom Romania Mobile Communications pentru 30 de milioane de euro.

Traficul de internet mobil, în creștere

Datele nPerf vin în contextul unei creșteri constante a consumului de internet mobil în România. Potrivit celui mai recent raport ANCOM, traficul mediu lunar de date pe locuitor a urcat de la 9,7 GB în primul semestru din 2023 la 12,3 GB în aceeași perioadă din 2024, ajungând la 13,9 GB în primele șase luni din 2025, ceea ce reprezintă un avans anual de peste 20%.

În prezent, din cele aproximativ 23 de milioane de cartele SIM active în România, circa 21 milioane – echivalentul a 91% – sunt utilizate și pentru accesarea internetului mobil, arată datele autorității de reglementare.