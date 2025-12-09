Peste jumătate dintre consumatorii casnici (57%), la nivel global, sunt preocupaţi de majorările anuale de preţ la serviciile de Internet, în timp ce 60% consideră că acestea sunt incorecte, nejustificate şi greu de înţeles, arată cea mai recentă ediţie a studiului EY Decoding the digital home, publicată marţi, relatează Agerpres.

În acest context, 16% dintre respondenţi au declarat că nu au niciodată probleme cu conexiunea la Internet, comparativ cu 14% anul trecut, însă, cu toate acestea, conexiunile de calitate slabă rămân o problemă semnificativă pentru anumite categorii: 29% dintre tinerii cu vârste între 18-24 de ani, respectiv 30% dintre gospodăriile cu cel puţin trei membri.

Potrivit sursei citate, printre factorii care contribuie la o calitate scăzută a reţelei se află întreruperile în funcţionarea reţelelor (27%) şi întreruperile de conexiune (26%).

În acelaşi timp, mai mult de o treime dintre clienţi (37%) au menţionat că fie au schimbat recent furnizorul, fie intenţionează să o facă în următoarele 12 luni. Economiile de costuri reprezintă principalul motiv invocat de cei care au schimbat furnizorul sau intenţionează să îl schimbe (41%), dar alţi factori precum calitatea scăzută a reţelei, calitatea slabă a interacţiunii cu clienţii şi portofoliile cu un spectru redus de servicii reprezintă mai mult de jumătate dintre motivele declarate.

Cei care doresc să facă economii caută un preţ de bază mai mic (33%), dar contează şi ofertele pentru clienţii noi, promiterea celui mai bun preţ de pe piaţă şi posibilitatea de a reduce cheltuielile totale cu conectivitatea prin alegerea unor pachete de servicii fixe-mobile. În rândul utilizatorilor mai tineri, promisiunile referitoare la preţ (27%) şi ofertele pentru clienţii noi (28%) sunt la fel de importante precum tarifele lunare mai mici (29%), ceea ce evidenţiază importanţa unor strategii de preţ flexibile pentru furnizorii de internet care vizează utilizatorii sensibili la preţ.

Cercetarea de specialitate relevă faptul că două treimi (64%) dintre consumatorii casnici care nu schimbă furnizorul sunt mulţumiţi de acesta, dar printre alte motive pentru a păstra furnizorul se regăsesc apatia, teama şi frustrarea. Totodată, unu din zece respondenţi (12%) nu vede niciun avantaj în a schimba furnizorul, 10% consideră procesul de schimbare prea complex, iar unu din zece (10%) se teme că mutarea la alt furnizor ar putea duce la o calitate inferioară a conexiunii sau a serviciilor de asistenţă a clienţilor.

Pe de altă parte, 27% dintre cei chestionaţi sunt interesaţi de serviciile de internet prin satelit la domiciliu, iar 43% dintre gospodării consideră că, în comparaţie cu serviciile de Internet fix, conectivitatea prin satelit este prea scumpă.

„Există însă o deschidere mai mare faţă de conectivitatea prin satelit ca supliment la pachetele mobile existente, pentru a asigura conectivitate în zone rurale: 34% şi-au exprimat interesul în acest sens, iar 31% au afirmat că sunt dispuşi să plătească un preţ suplimentar pentru pachete mobile cu capacităţi D2D (direct-to-device). Consumatorii mai tineri sunt semnificativ mai receptivi faţă de serviciul D2D, exprimându-şi interesul 46% dintre cei cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani. În acelaşi timp, şi serviciile de internet la domiciliu prin reţele mobile, cunoscute şi ca acces fix pe suport radio (fixed wireless access, FWA), se află în atenţia consumatorilor casnici: 36% dintre acestea au afirmat că ar fi deschise să renunţe la conexiunea fixă, dacă nevoile gospodăriei ar putea fi acoperite printr-o conexiune mobilă, receptivitatea fiind cea mai ridicată în rândul celor cu vârste între 18 şi 34 de ani (45%). În cazul tuturor grupelor de vârstă, costul lunar mai redus al serviciilor de internet mobil în comparaţie cu cele de internet fix reprezintă principalul factor menţionat (38%)”, se menţionează în datele centralizate în studiu.

În cazul furnizorilor care caută să reducă pierderea de clienţi, pachetele de servicii rămân esenţiale în cadrul ofertei lor. Astfel, cele mai populare sunt pachetele care combină serviciile de Internet cu servicii de cablu (47%) şi telefonie mobilă (42%), iar o proporţie şi mai mare dintre respondenţi au afirmat că este probabil să opteze pentru asemenea servicii în viitor.

Totuşi, mulţi dintre consumatorii casnici caută pachete de cablu îmbunătăţite: 34% au menţionat o ofertă mai bună de canale, posturi de televiziune cu transmisiuni în direct şi aplicaţii de streaming dedicate ca principala îmbunătăţire de care ar dori să beneficieze, urmată de opţiuni de preţ mai transparente pentru diferite combinaţii de conţinut (25%). Alte forme de pachete de servicii de Internet au un potenţial semnificativ de creştere, 9% dintre consumatorii casnici utilizând în prezent pachete de servicii care includ funcţii de securitate şi sănătate digitală, dar 43% sunt înclinaţi să achiziţioneze acest tip de pachet în viitor.

Pe segmentul noilor tehnologii, 7% dintre consumatori au declarat că folosesc instrumente de Inteligenţă Artificială ca prim punct de contact atunci când analizează posibilitatea unei achiziţii.

Pentru utilizatorii cu vârsta de sub 35 de ani, aceste instrumente (10%) se situează înaintea comparatoarelor de preţuri (9%) atunci când plănuiesc să achiziţioneze un dispozitiv casnic inteligent.

De asemenea, majoritatea grupelor de vârstă consideră sintezele căutărilor realizate de Inteligenţa Artificială mai utile şi mai demne de încredere decât căutările online tradiţionale, deşi utilizatorii cu vârsta de cel puţin 55 de ani încă au rezerve în această privinţă.

„Deşi consumatorii folosesc instrumente noi pentru a cerceta şi compara produsele de conectivitate înainte de achiziţie, încă au o atitudine rezervată faţă de utilizarea chatboţilor în interacţiunile cu serviciul de asistenţă a clienţilor. Cu toate că ataşamentul faţă de call center-uri este în scădere (47% le preferă ca metodă principală de contactare a furnizorului, faţă de 51% anul trecut), proporţia celor care preferă chatboţii rămâne la 12%, neschimbată comparativ cu anul trecut”, notează sursa citată.

Studiul EY Decoding the digital home se bazează pe un sondaj online, efectuat în perioada iulie – august 2025, în rândul a 20.500 de gospodării din Australia, Austria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Norvegia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie şi SUA.