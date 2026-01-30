Ucraina discută cu SpaceX după acuzațiile că Rusia ar folosi Starlink pentru dronele sale de atac

Autoritățile de la Kiev au intrat în contact cu SpaceX, compania fondată de Elon Musk, în urma unor informații potrivit cărora dronele de atac ale Rusiei ar utiliza sistemul de comunicații prin satelit Starlink, a declarat joi ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, scrie AFP.

Potrivit oficialului ucrainean, Ministerul Apărării a contactat SpaceX la scurt timp după apariția dronelor rusești dotate cu conectivitate Starlink deasupra orașelor din Ucraina și a propus soluții pentru limitarea utilizării acestui sistem. Fedorov a precizat că a primit un răspuns rapid din partea conducerii companiei.

De la sfârșitul lunii decembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank american, a documentat integrarea terminalelor Starlink în dronele de atac rusești, ceea ce ar fi extins raza de acțiune a acestora până la aproximativ 500 de kilometri. Conform ISW, acest lucru ar putea aduce în raza de acțiune nu doar cea mai mare parte a Ucrainei, ci și Republica Moldova, precum și zone din Polonia, România și Lituania.

Serviciile de informații ucrainene susțin că armata rusă ar fi obținut terminale Starlink prin canale neoficiale, inclusiv prin importuri realizate de state terțe, și nu în urma unor vânzări directe ale SpaceX. Elon Musk a negat anterior, în februarie 2024, că firma sa ar fi furnizat echipamente Rusiei, transmite Agerpres.

Restricționarea completă a accesului la rețeaua Starlink în Ucraina este considerată dificilă, având în vedere utilizarea pe scară largă a sistemului de către forțele armate ucrainene pentru comunicații militare. Fedorov a subliniat că activarea rapidă a rețelei Starlink și livrarea primelor terminale, la începutul invaziei ruse la scară largă, au avut un rol important în capacitatea de rezistență a Ucrainei.

În martie 2025, Elon Musk a amenințat temporar cu întreruperea accesului armatei ucrainene la rețeaua Starlink, într-un context tensionat legat de negocieri de pace. Recent, Polonia, care acoperă costurile utilizării Starlink în Ucraina, i-a solicitat lui Musk să blocheze accesul forțelor ruse la sistem.

Schimbul de replici dintre Elon Musk și ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avut loc pe platforma X, în contextul acestor solicitări, pe fondul dezbaterilor privind rolul Starlink în conflictul din Ucraina.