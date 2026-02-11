dark
Bosch numește un director român la conducerea centrului său de inginerie din Cluj

Redacția TechRider
11 februarie 2026
Sursa foto: Matthias Balk / DPA / Profimedia
Directorul general al Robert Bosch SRL și reprezentantul Grupului Bosch în România, Dan Lăzărescu, va prelua, din ianuarie 2026, conducerea Centrului de Inginerie Bosch din Cluj, potrivit unui comunicat transmis miercuri de companie.

Acesta îl succede pe Tobias Matter, care, după patru ani la conducerea centrului, perioadă în care a coordonat dezvoltarea și consolidarea activităților de inginerie, va ocupa o nouă poziție în cadrul grupului în cursul anului viitor.

Din octombrie 2025, Lăzărescu ocupă funcția de director general al Robert Bosch SRL

„Obiectivul meu este să întăresc și mai mult rolul României în ecosistemul global de inovație al Bosch. Într-un context dificil pentru industria auto, vom continua să ne concentrăm pe consolidarea competitivității, pe stimularea inovației și pe accelerarea proceselor de digitalizare”, a declarat Dan Lăzărescu.

Din octombrie 2025, Lăzărescu ocupă funcția de director general al Robert Bosch SRL și este, totodată, reprezentantul Grupului Bosch în România. Din iunie 2025, face parte și din Consiliul Director al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK).

Absolvent al Universității Politehnica din București, unde a obținut și titlul de doctor în procesarea digitală a semnalelor pentru aplicații auto, Dan Lăzărescu și-a început cariera în cadrul Bosch în 2001, la Stuttgart. De-a lungul timpului, a ocupat funcții de conducere în Germania, Ungaria și România, fiind implicat în dezvoltarea unităților de control pentru autoturisme și în coordonarea diviziilor de hardware și soluții pentru sisteme de conducere asistată destinate pieței globale.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

