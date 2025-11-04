Elon Musk și Sam Altman continuă să se atace reciproc pe platforma de socializare X a lui Musk.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși ambii bărbați au fost fondatori ai OpenAI, unde Altman este CEO, ulterior s-au certat pe rețelele sociale, în dosare judiciare și în postările de pe blogul companiei.

Ultimul schimb de replici a început când Altman a postat ceea ce el a numit „o poveste în trei acte”, cu capturi de ecran care arată că a rezervat un Tesla Roadster în 2018, apoi a încercat recent să anuleze rezervarea și să solicite o rambursare a taxei de rezervare de 50.000 de dolari, dar e-mailul său a fost respins, relatează TechCrunch.

„Eram foarte entuziasmat de mașină!”, a scris Altman. „Și înțeleg întârzierile. Dar 7,5 ani mi s-au părut o perioadă lungă de așteptare”.

Mașina sport Roadster de a doua generație a fost anunțată pentru prima dată în noiembrie 2017, dar a fost amânată în repetate rânduri, Musk afirmând recent că o nouă versiune va fi prezentată până la sfârșitul acestui an.

Musk a răspuns inițial la postarea lui Altman scriind: „Ai furat o organizație non-profit”, o critică pe care i-a adresat-o lui Altman și OpenAI și înainte — nu doar în tweet-uri, ci și prin procese și oferte de preluare care urmăreau să împiedice încercările OpenAI de a se restructura ca o companie cu scop lucrativ (un proces pe care OpenAI l-a finalizat recent, divizia sa non-profit păstrând în continuare controlul asupra corporației cu scop lucrativ de utilitate publică).

Musk a înființat chiar o companie rivală de IA, xAI, care a dat în judecată OpenAI și Apple pe baza acuzațiilor că cele două companii colaborează pentru a împiedica concurența. (Altman a spus că acuzația este „remarcabilă… având în vedere ceea ce am auzit că Elon ar face pentru a manipula X în beneficiul său și al companiilor sale și pentru a le face rău concurenților și persoanelor pe care nu le place”).

Pe lângă repetarea criticilor sale la adresa lui Altman și OpenAI, Musk a sugerat de această dată că respectivele capturi de ecran ale lui Altman nu spun întreaga poveste.

„Și ai uitat să menționezi actul 4, în care această problemă a fost rezolvată și ai primit o rambursare în 24 de ore. (…) Dar asta este în natura ta”, a mai susținut Musk.