2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Elon Musk vrea ca toată lumea să știe că Tesla i-a dat banii înapoi lui Sam Altman, după ce a anulat o rezervare pentru modelul Roadster

Ștefan Munteanu
4 noiembrie 2025
Elon Musk și Sam Altman
Sursa foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia
Elon Musk și Sam Altman continuă să se atace reciproc pe platforma de socializare X a lui Musk.

Deși ambii bărbați au fost fondatori ai OpenAI, unde Altman este CEO, ulterior s-au certat pe rețelele sociale, în dosare judiciare și în postările de pe blogul companiei.

Ultimul schimb de replici a început când Altman a postat ceea ce el a numit „o poveste în trei acte”, cu capturi de ecran care arată că a rezervat un Tesla Roadster în 2018, apoi a încercat recent să anuleze rezervarea și să solicite o rambursare a taxei de rezervare de 50.000 de dolari, dar e-mailul său a fost respins, relatează TechCrunch.

„Eram foarte entuziasmat de mașină!”, a scris Altman. „Și înțeleg întârzierile. Dar 7,5 ani mi s-au părut o perioadă lungă de așteptare”.

Mașina sport Roadster de a doua generație a fost anunțată pentru prima dată în noiembrie 2017, dar a fost amânată în repetate rânduri, Musk afirmând recent că o nouă versiune va fi prezentată până la sfârșitul acestui an.

Musk a răspuns inițial la postarea lui Altman scriind: „Ai furat o organizație non-profit”, o critică pe care i-a adresat-o lui Altman și OpenAI și înainte — nu doar în tweet-uri, ci și prin procese și oferte de preluare care urmăreau să împiedice încercările OpenAI de a se restructura ca o companie cu scop lucrativ (un proces pe care OpenAI l-a finalizat recent, divizia sa non-profit păstrând în continuare controlul asupra corporației cu scop lucrativ de utilitate publică).

Musk a înființat chiar o companie rivală de IA, xAI, care a dat în judecată OpenAI și Apple pe baza acuzațiilor că cele două companii colaborează pentru a împiedica concurența. (Altman a spus că acuzația este „remarcabilă… având în vedere ceea ce am auzit că Elon ar face pentru a manipula X în beneficiul său și al companiilor sale și pentru a le face rău concurenților și persoanelor pe care nu le place”).

Pe lângă repetarea criticilor sale la adresa lui Altman și OpenAI, Musk a sugerat de această dată că respectivele capturi de ecran ale lui Altman nu spun întreaga poveste.

„Și ai uitat să menționezi actul 4, în care această problemă a fost rezolvată și ai primit o rambursare în 24 de ore. (…) Dar asta este în natura ta”, a mai susținut Musk.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

