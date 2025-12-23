Nord-coreeni infiltrați în companii IT occidentale: Amazon a blocat peste 1.800 de candidaturi la joburi depuse de nord-coreeni

Gigantul american Amazon a anunţat că a blocat peste 1.800 de aplicaţii din partea nord-coreenilor, în timp ce Phenianul este acuzat că eludează sancţiunile ONU prin trimiterea de specialişti IT în străinătate pentru a câştiga bani şi a spăla fonduri, notează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Nord-coreeni „caută locuri de muncă IT la distanţă la companii din întreaga lume, în special în Statele Unite”, a afirmat săptămâna trecută şeful departamentului de securitate al companiei Amazon, Stephen Schmidt, într-o postare pe reţeaua socială LinkedIn.

Potrivit acestuia, compania a înregistrat o creştere de aproape o treime a acestor aplicaţii în ultimul an.

În spatele acestor profiluri se află „laptop farms” („ferme de laptopuri”): birouri discrete pline de computere situate fizic în Statele Unite, conectate la internet prin intermediul unor furnizori americani, dar controlate dintr-o altă ţară, a explicat Stephen Schmidt.

Potrivit acestuia, problema „nu se limitează numai la Amazon”, ci „probabil apare la scară largă în întregul sector”.

Pentru a detecta aplicaţiile frauduloase, Schmidt spune că caută numere de telefon formatate incorect şi diplome dubioase.

În iulie, o americancă a fost condamnată la peste opt ani de închisoare pentru că a condus o „fermă de laptopuri” care le-a permis nord-coreenilor să obţină locuri de muncă la distanţă în peste 300 de companii IT americane.

Această schemă a generat peste 17 milioane de dolari pentru ea şi Coreea de Nord, potrivit autorităţilor.

În 2024, un alt american a fost arestat pentru că i-a ajutat pe nord-coreeni să obţină locuri de muncă la companii britanice şi americane.

„Coreea de Nord a trimis mii de profesionişti IT cu înaltă calificare în întreaga lume pentru a înşela companiile şi a eluda sancţiunile internaţionale cu scopul de a continua să îşi finanţeze periculosul programul de arme”, a declarat procurorul Henry Leventis la acea vreme.

Serviciile de informaţii sud-coreene au avertizat anul trecut că agenţi nord-coreeni folosesc LinkedIn pentru a se da drept recrutori, abordând sud-coreeni din sectorul apărării pentru a obţine informaţii.

În baza sancţiunilor ONU, lucrătorilor nord-coreeni le este interzis să câştige bani în străinătate.

Un raport din 2024 al organizaţiei 38 North, cu sediul în Statele Unite, afirmă că specialiştii IT nord-coreeni – ascunzându-şi naţionalităţile – au obţinut deja contracte pentru a lucra la proiecte de animaţie conduse de companii japoneze şi americane precum Amazon şi HBO Max.