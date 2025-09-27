Un judecător american aprobă preliminar un acord de 1,5 miliarde de dolari între Anthropic și un grup de autori, pentru că a folosit operele lor în procesul de instruire AI

Un judecător federal din California a aprobat joi, în mod preliminar, un acord istoric în cadrul unui proces colectiv privind încălcarea drepturilor de autor, intentat de un grup de autori împotriva companiei de inteligență artificială Anthropic, pentru utilizarea operelor lor în procesul de instruire a IA, potrivit unui comunicat de presă al reprezentanților autorilor, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acordul propus reprezintă prima înțelegere dintr-o serie de procese împotriva companiilor de tehnologie, printre care OpenAI, Microsoft și Meta Platforms, privind utilizarea materialelor protejate de drepturi de autor pentru instruirea sistemelor generative de AI.

Judecătorul districtual american William Alsup a calificat acordul colectiv propus drept echitabil în cadrul unei audieri joi, potrivit comunicatului.

Alsup refuzase să aprobe acordul la începutul acestei luni și ceruse părților să răspundă la preocupările sale suplimentare.