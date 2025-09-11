BMW iX3 devine primul model cu soluție Vehicle-to-Grid / Cei care pun la dispoziție bateria mașinii primesc 720 de euro

Parteneriatul BMW – E.ON marchează un moment de referință pe piața de energie din Germania: pentru prima dată, mașinile electrice pot livra energie înapoi în rețea, oferind șoferilor beneficii economice și sprijinind tranziția energetică, informează site-ul oficial Eon.com.

Noua ofertă comercială Vehicle-to-Grid (V2G) permite clienților BMW să folosească bateria de înaltă tensiune a modelului iX3 nu doar pentru consum, ci și ca unitate flexibilă de stocare. Prin intermediul BMW Wallbox Professional și al unui tarif special E.ON, energia poate circula în ambele sensuri.

Cei care pun la dispoziție bateria mașinii pot obține un bonus anual de până la 720 de euro, echivalent cu parcurgerea a circa 14.000 km fără costuri de încărcare.

Cum funcționează soluția dezvoltată de BMW și E.ON

Sistemul V2G se bazează pe un software dezvoltat în comun de cele două companii și pe un management inteligent al energiei. Clienții au acces la un cont de bonus alimentat pentru fiecare oră în care mașina este conectată la rețea, fără a exista un timp minim de staționare.

În plus, utilizatorii își pot seta obiectivele de încărcare, astfel încât autonomia necesară deplasărilor zilnice să fie mereu disponibilă. Potrivit producătorului, fiabilitatea bateriei nu este afectată datorită unor funcții de protecție integrate.

BMW iX3 – SUV electric cu autonomie de până la 805 km

Noul BMW iX3 aduce un limbaj de design complet redesenat și introduce tehnologia de propulsie BMW eDrive de a șasea generație. Autonomia maximă ajunge la 805 kilometri (WLTP), iar puterea de încărcare rapidă DC urcă până la 400 kW, stabilind noi standarde în segmentul SUV-urilor electrice premium.

Versiunea de lansare va fi BMW iX3 50 xDrive, echipată cu două motoare electrice și 345 kW / 469 CP, plus tracțiune integrală.

Lansarea pe piața europeană este programată pentru primăvara lui 2026, iar prețul de pornire pentru România a fost anunțat la 65.461 euro cu TVA.