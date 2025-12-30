Honda brevetează un sistem de asistență al direcției pentru evitarea accidentelor pe motocicletă

Honda a depus recent un brevet care descrie un nou sistem de asistență al direcție destinat motocicletelor, conceput pentru a ajuta la evitarea accidentelor în situații considerate periculoase. Documentația tehnică dezvăluie o soluție avansată care permite motocicletei să intervină asupra direcției de deplasare atunci când sistemul detectează un risc iminent de coliziune.

Potrivit brevetului, sistemul utilizează o combinație de cameră video, senzori de detectare a unghiului mort și un mecanism de control al direcției. Scopul este identificarea rapidă a obstacolelor sau a altor participanți la trafic și asistarea motocicletei în modificarea traiectoriei pentru a evita un impact.

Soluția propusă de Honda prevede două moduri de funcționare. În primul scenariu, atunci când sistemul detectează că pilotul reacționează deja – prin frânare, virare sau ajustarea accelerației – intervenția este una limitată, menită să sprijine acțiunea inițiată de rider și să optimizeze evitarea pericolului. În al doilea scenariu, dacă sistemul consideră că pilotul nu a observat amenințarea, asistența la direcție este mai pronunțată, cu scopul de a ghida motocicleta într-o zonă sigură, fără a compromite stabilitatea.

Brevetul se înscrie în direcția generală a industriei moto de a extinde utilizarea sistemelor electronice de siguranță. În ultimele decenii, tehnologii precum ABS-ul, controlul tracțiunii, sistemele anti-wheelie sau airbagurile pentru motociclete au devenit tot mai răspândite, având rolul de a sprijini pilotul în situații-limită.

În cazul noului concept Honda, intervenția vizează în mod direct direcția motocicletei, un aspect esențial al controlului. Documentația nu precizează dacă sau când acest sistem ar putea fi introdus pe modele de serie, brevetarea reprezentând, în acest stadiu, o etapă de protejare a soluției tehnice și de explorare a unor posibile aplicații viitoare.

Ca în cazul multor brevete depuse de marii producători, nu toate conceptele ajung în producție, însă ele oferă o imagine clară asupra direcțiilor de cercetare și dezvoltare avute în vedere pentru următoarea generație de motociclete.