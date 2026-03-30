Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) își prelungește seria impresionantă de rezultate din debutul sezonului și intră într-un cerc restrâns al marilor campioni din MotoGP, după victoria obținută în Marele Premiu al Statelor Unite, relatează Mediafax.

Succesul obținut duminică noaptea pe circuitul Circuit of the Americas reprezintă al cincilea triumf consecutiv al italianului la clasa regină. Performanța îl plasează pe Bezzecchi alături de nume legendare ale motociclismului, precum Valentino Rossi, Marc Márquez și Mick Doohan, singurii piloți care au mai reușit o asemenea serie.

Toate cele cinci victorii ale italianului au fost obținute „de la start la sosire”

Un detaliu care face această performanță și mai remarcabilă este faptul că toate cele cinci victorii ale italianului au fost obținute „de la start la sosire”, fără ca liderul cursei să fie schimbat în niciun moment, o realizare rar întâlnită în istoria competiției.

„Nu am cuvinte. Este foarte greu să descriu emoțiile pe care le simt. E ciudat să îmi aud numele alături de astfel de legende”, a declarat Bezzecchi după cursă.

Totodată, pilotul Aprilia a stabilit și un nou record în MotoGP pentru cel mai mare număr de tururi consecutive conduse. Bezzecchi a ajuns la 121 de tururi în fruntea plutonului, depășind precedentul record de 103 tururi stabilit de Jorge Lorenzo în 2015.

Seria impresionantă a italianului a început încă de la finalul sezonului trecut și continuă în forță în 2026

În cursa din Statele Unite, Bezzecchi a demonstrat din nou capacitatea de a reveni după un start dificil de weekend: penalizat pe grila de start, el a reușit să recupereze rapid poziții și să preia conducerea încă din primul tur, controlând apoi cursa până la final.

Italianul devine astfel primul pilot de la Marc Márquez în 2014 care începe sezonul de MotoGP cu trei victorii consecutive, consolidându-și poziția în lupta pentru titlul mondial.

În clasamentul general, Bezzecchi conduce cu 81 de puncte, având un avans de patru puncte față de coechipierul său, Jorge Martín, campionul mondial din 2024.

Pe locul al treilea se află Pedro Acosta (KTM), cu 60 de puncte.

Campionul mondial en-titre, Marc Márquez (Ducati), ocupă în prezent locul al cincilea, cu 45 de puncte.