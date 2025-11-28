Rețea de încărcare preluată integral în România: 116 stații intră într-o nouă platformă

Rețeaua de încărcare destinată vehiculelor electrice se extinde cu 116 noi puncte de încărcare preluate de la un operator specializat, amplasate în special în București și în marile orașe din țară.

Potrivit unui comunicat de presă, integrarea acestor stații într-o rețea existentă de mobilitate electrică va crește disponibilitatea încărcării rapide și ultrarapide pentru șoferii de vehicule electrice.

Din totalul de 116 puncte de încărcare, 72 sunt localizate în București-Ilfov, iar restul sunt împărțite în 10 județe. Stațiile sunt instalate în zone ușor accesibile, inclusiv în 6 hipermarket-uri, 15 unități comerciale specializate în instalații, precum și în mai multe mall-uri din Capitală și din țară, ceea ce le transformă în opțiuni naturale pentru încărcarea mașinii în timpul cumpărăturilor sau al altor activități zilnice.

116 puncte noi, majoritatea rapide și ultrarapide

Rețeaua preluată este compusă, în mare parte, din stații de putere ridicată: 97 dintre cele 116 puncte de încărcare sunt rapide și ultrarapide, cu puteri cuprinse între 50kW și 160kW. Acest tip de infrastructură este esențial pentru utilizatorii care parcurg distanțe mai mari și au nevoie de timpi de staționare reduși la încărcare.

Stațiile au făcut parte până acum din rețeaua Hermes Flow, care este preluată integral și integrată în infrastructura administrată de PPC blue România. În perioada de transfer tehnic, fiecare stație va fi indisponibilă pentru o durată estimată de aproximativ 2-3 ore în ziua în care este migrată, după care va apărea în noua aplicație și pe noua hartă de încărcare.

Până la finalizarea procesului, punctele de încărcare rămân vizibile în rețeaua inițială.

Stațiile vor fi disponibile treptat în aplicația mobilă a operatorului, care poate fi descărcată din AppStore și Google Play.