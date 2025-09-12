Start comenzi pentru Opel Mokka GSE – 281 CP, sprint 0-100 KM/H în 5,9 secunde și design cu influențe motorsport

Opel a deschis comenzile în Germania pentru noul Mokka GSE, SUV-ul electric de înaltă performanță inspirat din motorsport. Lansat în premieră mondială la IAA Mobility din München, modelul promite o experiență sportivă autentică și aduce pe șosea tehnologia testată în competițiile de raliu, relatează compania prin comunicatul oficial.

Noul Opel Mokka GSE oferă o putere maximă de 207 kW (281 CP) și un cuplu instant de 345 Nm. SUV-ul electric atinge 100 km/h în doar 5,9 secunde și o viteză maximă de 200 km/h, devenind astfel cel mai rapid model de serie pe baterii din gama Opel. Energia este stocată într-o baterie litiu-ion de 54 kWh, iar șoferul poate alege între modurile Sport, Normal și Eco.

Pentru a oferi un comportament sportiv, Opel Mokka GSE integrează un diferențial autoblocant Torsen, suspensie cu amortizoare hidraulice duble și o direcție optimizată special pentru acest model. Sistemele de frânare și șasiul au fost calibrate pe baza experienței Opel în competițiile electrice, promițând control și stabilitate în orice situație.

Design cu influențe motorsport

Estetica modelului păstrează semnătura GSE, cu elemente inspirate de prototipul de raliu. Jantele aerodinamice de 20 de inci sunt echipate cu pneuri Michelin Pilot Sport EV, iar etrierele galbene cu patru pistoane subliniază caracterul sportiv. În interior, scaunele sport GSE Performance îmbrăcate în Alcantara și volanul sport cu partea superioară și inferioară aplatizată oferă o ambianță de cockpit autentic.

Șoferul are la dispoziție un instrumentar digital de 10 inci personalizabil și un ecran central cu funcții dedicate GSE, inclusiv afișarea forțelor G și a datelor de performanță. Dotările standard includ faruri Intelli-Lux Matrix, cruise control adaptiv, asistență pentru menținerea benzii, cameră video spate la 180 de grade, dar și elemente de confort precum încălzire în mai multe trepte pentru scaune și volan.

Noul Opel Mokka GSE poate fi achiziționat în Germania la un preț de pornire de 47.300 de euro (TVA inclus), cu livrările programate până la finalul acestui an.

