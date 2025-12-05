Înmatriculările Tesla în Marea Britanie au înregistrat o scădere importantă în luna noiembrie 2025, potrivit datelor din industrie. Evoluția vine în contextul unei presiuni tot mai mari din partea producătorilor chinezi și al unei încetiniri generale a pieței auto europene, informează Reuters.

Scădere cu aproape 20% în noiembrie

Datele preliminare publicate de grupul de cercetare New AutoMotive arată că în noiembrie au fost înmatriculate 3.784 de vehicule Tesla în Regatul Unit, cu 19% mai puțin față de aceeași lună a anului trecut, când se înregistrau 4.680 de unități.

Cifrele furnizate de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) indică un rezultat similar. Potrivit acestora, vânzările Tesla au scăzut cu 17,2% de la un an la altul, până la 3.772 de unități. Diferențele dintre cele două seturi de date apar din cauza surselor și metodologiilor diferite folosite de cele două organizații.

Dificultăți pe întreg continentul

Scăderea din Regatul Unit se înscrie într-un context european mai larg. Tesla a raportat un declin de aproximativ 20% în Germania și o prăbușire de aproape 60% în Franța și în alte piețe europene. Aceste pierderi au fost compensate doar parțial de rezultatele foarte bune obținute în Norvegia.

Producătorii chinezi câștigă teren

Concurența din China cântărește tot mai mult asupra poziției Tesla pe piață. Producătorul chinez BYD, care vinde atât vehicule electrice, cât și modele hibride și plug-in hybrid, și-a triplat înmatriculările în Marea Britanie în luna noiembrie. Creșterea BYD reflectă interesul tot mai mare al consumatorilor pentru alternativele mai accesibile și mai diversificate.

În prezent, pe piața britanică sunt disponibile peste 150 de modele electrice, potrivit site-ului de consultanță Electrifying.com. Această abundență de oferte face ca lupta pentru cotă de piață să fie tot mai dură, iar producătorii consacrați să resimtă presiunea noilor jucători.

Gama de produse îmbătrânită și imagine afectată

Tesla se confruntă și cu dificultăți legate de portofoliul de produse. Deși compania a început recent livrările noilor versiuni ale SUV-ului Model Y, gama actuală este percepută de mulți analiști ca fiind îmbătrânită, în raport cu oferta tot mai dinamică a concurenței.

În paralel, imaginea publică a companiei a fost afectată în ultimele luni. Sentimentul consumatorilor față de Tesla a scăzut după ce CEO-ul Elon Musk a lăudat public figuri politice de extremă dreaptă și după perioada în care a condus temporar Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală din Statele Unite.

Piața britanică în evoluție mixtă

Scăderea Tesla se suprapune peste o evoluție mixtă a pieței auto din Marea Britanie. Per total, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut în noiembrie cu 6,3%, până la 146.780 de vehicule, potrivit New AutoMotive. SMMT a raportat un declin mai redus, de 1,6%, până la 151.154 de unități.

Segmentul mașinilor complet electrice a fost relativ stabil. Înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) au scăzut cu doar 1,1%, la 38.742 de unități. În schimb, mașinile plug-in hybrid au continuat să câștige teren. Acestea au înregistrat o creștere de 3,8%, până la 16.526 de unități, conform datelor New AutoMotive.

Costurile vehiculelor electrice – percepție vs. realitate

Jamie Hamilton, partener în cadrul Deloitte și responsabil pentru zona de vehicule electrice, a explicat că percepția privind costurile mașinilor electrice nu reflectă întotdeauna realitatea. „La prima vedere, unii consumatori pot avea impresia că vehiculele electrice s-au scumpit, dar acest lucru nu este neapărat adevărat”, a declarat Hamilton.

El a adăugat că noile măsuri fiscale vor influența costurile de utilizare. „Noua taxă pe rulaj pentru vehiculele electrice va crește costurile de exploatare, dar modificările pentru pragul de aplicare al suprataxei pentru autoturisme scumpe ar putea însemna că unii șoferi sunt, de fapt, avantajați pe durata contractelor de leasing”, a precizat reprezentantul Deloitte.

Perspective incerte pentru următoarele luni

Evoluția din Marea Britanie confirmă faptul că Tesla traversează o perioadă dificilă în Europa, într-un moment în care piața se fragmentează rapid, iar producătorii chinezi câștigă vizibilitate și cotă de piață. Rezultatele următoarelor luni vor arăta dacă noile versiuni ale modelelor Tesla vor reuși să stabilizeze vânzările pe una dintre cele mai importante piețe din regiune.