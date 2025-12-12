Volkswagen ia în calcul vehicule cu autonomie extinsă pentru Europa și Statele Unite

Grupul Volkswagen elaborează planuri pentru producția de vehicule electrice cu tehnologie de extindere a autonomie (REEV) în Europa și Statele Unite ale Americii. Bloomberg notează că aceasta este una dintre numeroasele schimbări strategice luate de producător în decizia privind investițiile viitoare.

SUV-urile și sedanurile cele mai bine vândute vor fi REEV-uri

Producătorul german studiază posibilitatea de a adăuga motoare cu autonomie extinsă la SUV-urile și sedanurile sale cu vânzări ridicate, au declarat pentru Bloomberg persoane care au cunoștință despre această decizie. Populară în China, tehnologia nu este încă disponibilă pe scară largă pe piețele occidentale.

Volkswagen a declarat că monitorizează evoluțiile pieței și a rezervat conceptul de autonomie extinsă pentru viitoarea sa platformă de vehicule electrice. BMW a încercat o astfel de soluție de REEV cu modelul i3, care putea fi achiziționat cu un motor termic, de 0,6 litri în doi cilindri, ce acționa exclusiv ca generator pentru baterii.

„Dacă și când această tehnologie va fi disponibilă în Europa și SUA depinde de cererea clienților”, a declarat Volkswagen.

Strategii regândite în rândul producătorilor auto europeni

Producătorii de automobile își regândesc strategiile privind modelele, întrucât Uniunea Europeană se așteaptă să renunțe la interdicția planificată pentru 2035 privind mașinile noi cu motor cu ardere internă. Revizuirea planurilor de către UE, devansată de la anul viitor din cauza trecerii mai lente decât se aștepta la vehicule electrice în regiune, este așteptată să fie dezvăluită luna aceasta.

Mașinile cu autonomie extinsă funcționează cu o baterie care poate fi încărcată de un mic motor cu ardere internă. Popularizate de producătorii din China, acestea se numără printre opțiunile de transmisie pe care cancelarul german Friedrich Merz a declarat că ar trebui să fie permise în UE după 2035. Producătorii europeni, inclusiv Stellantis și BMW, sunt interesați de această tehnologie.