2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Volkswagen ia în calcul vehicule cu autonomie extinsă pentru Europa și Statele Unite

Daniel Simion
12 decembrie 2025
Sursa foto: Volkswagen
Grupul Volkswagen elaborează planuri pentru producția de vehicule electrice cu tehnologie de extindere a autonomie (REEV) în Europa și Statele Unite ale Americii. Bloomberg notează că aceasta este una dintre numeroasele schimbări strategice luate de producător în decizia privind investițiile viitoare.

SUV-urile și sedanurile cele mai bine vândute vor fi REEV-uri

Producătorul german studiază posibilitatea de a adăuga motoare cu autonomie extinsă la SUV-urile și sedanurile sale cu vânzări ridicate, au declarat pentru Bloomberg persoane care au cunoștință despre această decizie. Populară în China, tehnologia nu este încă disponibilă pe scară largă pe piețele occidentale.

Volkswagen a declarat că monitorizează evoluțiile pieței și a rezervat conceptul de autonomie extinsă pentru viitoarea sa platformă de vehicule electrice. BMW a încercat o astfel de soluție de REEV cu modelul i3, care putea fi achiziționat cu un motor termic, de 0,6 litri în doi cilindri, ce acționa exclusiv ca generator pentru baterii.

 „Dacă și când această tehnologie va fi disponibilă în Europa și SUA depinde de cererea clienților”, a declarat Volkswagen.

Strategii regândite în rândul producătorilor auto europeni

Producătorii de automobile își regândesc strategiile privind modelele, întrucât Uniunea Europeană se așteaptă să renunțe la interdicția planificată pentru 2035 privind mașinile noi cu motor cu ardere internă. Revizuirea planurilor de către UE, devansată de la anul viitor din cauza trecerii mai lente decât se aștepta la vehicule electrice în regiune, este așteptată să fie dezvăluită luna aceasta.

UE ia în calcul ca hibridele să poată circula cu motoare pe benzină până în 2040

Mașinile cu autonomie extinsă funcționează cu o baterie care poate fi încărcată de un mic motor cu ardere internă. Popularizate de producătorii din China, acestea se numără printre opțiunile de transmisie pe care cancelarul german Friedrich Merz a declarat că ar trebui să fie permise în UE după 2035. Producătorii europeni, inclusiv Stellantis și BMW, sunt interesați de această tehnologie.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

