Premieră pe piața auto din România: Dacia Logan, depășit de un model străin la numărul de înmatriculări în luna ianuarie / Topul celor mai vândute mărci

Piața auto din România a început anul 2026 cu un nivel foarte scăzut al înmatriculărilor, totalizând doar 7.927 de autoturisme în luna ianuarie, cu 33,5% mai puțin față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor DGPCI, analizate de TechRider.ro.

Scăderea vine după un final de an atipic, când livrările din decembrie au dus la depășirea pragului de 20.000 de unități într-o singură lună.

Dezechilibrul este pus, neoficial, pe seama calendarului Programului Rabla, care a stimulat masiv livrările la final de 2025, dar a lăsat piața fără cerere consistentă la început de an.

La acest context s-au adăugat și noile reglementări de mediu intrate în vigoare la 1 ianuarie, care au determinat o parte dintre dealeri să-și înmatriculeze anticipat stocurile.

Dacia, pe primul loc, urmată de Toyota și Skoda

În acest context dificil, Dacia a rămas cea mai vândută marcă din România, însă cu un volum mult sub media obișnuită: 1.442 de autoturisme înmatriculate. Scăderea cererii s-a reflectat puternic în rezultatele modelelor consacrate, în special Logan, care a ajuns abia pe locul al treilea în clasamentul pe modele, cu 279 de unități.

Toyota s-a clasat pe locul al doilea în topul mărcilor, cu 764 de autoturisme înmatriculate, beneficiind de o cerere mai stabilă pentru modelele hibride, în timp ce Skoda a ocupat poziția a treia, susținută în special de Octavia, care a reușit să depășească Logan în clasamentul lunar.

Următoarele poziții în topul mărcilor au fost ocupate de Volkswagen, Mercedes și Hyundai, toate raportând volume reduse comparativ cu lunile anterioare, semn că reculul pieței a afectat aproape toate segmentele. Chiar și așa, unele mărci de import au profitat de slăbiciunea cererii pentru modelele dependente de subvenții, reușind să câștige vizibilitate în clasamente.

Scădere pentru electrice

Pe zona de propulsii alternative, segmentul electric a continuat să scadă, cu 974 de autoturisme înmatriculate (-16,3%), în timp ce mașinile hibride, cumulat, au ajuns la 4.642 de unități (-12,1%), rămânând principala alternativă la motoarele convenționale.

În absența unui anunț clar privind relansarea Programului Rabla în 2026, estimările pentru piața auto rămân rezervate. O eventuală continuare a scăderii ar putea avea efecte directe nu doar asupra importatorilor și dealerilor, ci și asupra producției locale, în uzinele Dacia și Ford din România.

Clasamentul pe mărci în ianuarie 2026, cu date agregate de ACAROM:

DACIA = 1.442 unitati;

unitati; TOYOTA = 764 unitati;

unitati; SKODA = 690 unitati;

unitati; VOLKSWAGEN = 621 unitati;

unitati; MERCEDES = 422 unitati;

unitati; HYUNDAI = 390 unitati;

BMW = 385 unitati;

FORD = 376 unitati;

BYD = 312 unitati;

RENAULT = 255 unitati.