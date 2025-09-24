Atos va furniza servicii de securitate cibernetică pentru UE

Atos va fi principalul contractant într-un consorțiu cu Leonardo pentru a furniza servicii de securitate cibernetică Uniunii Europene, a anunțat miercuri compania listată la bursă din Paris, scrie Reuters.

Valoarea contractului este de maximum 326 de milioane de euro. Atos va proteja sistemele informatice și cloud ale instituțiilor UE pentru o perioadă de până la 48 de luni.

Anunțul vine după ce în weekend au avut loc perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv la Bruxelles, Londra, Berlin sau Dublin, cauzate de un atac cibernetic de tip ransomware.

Atacul a vizat un prestator de servicii însărcinat cu sistemele de înregistrare şi de îmbarcare, afectând zeci de zboruri şi mii de pasageri începând de vineri.

În ultimele luni, guverne şi companii au fost ţinte ale atacurilor cibernetice, inclusiv grupul auto Jaguar Land Rover, care şi-a suspendat producţia după incident.

Un studiu efectuat pe circa 1.000 de companii de către grupul industrial german Bitkom a ajuns la concluzia că ransomware (un program informatic ce blochează informaţiile până când victima plăteşte în schimbul restabilirii accesului) a fost cea mai comună formă de atac cibernetic, una din şapte companii trebuind să plătească o răscumpărare.