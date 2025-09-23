Cercetătorii au creat o dronă rezistentă la impact, inspirată de capul ciocănitoarei

Într-o realizare remarcabilă de biomimetică, oamenii de știință de la universitatea EPFL din Elveția au dezvoltat o dronă cu aripi fixe, numită SWIFT, care poate rezista la coliziuni frontale, imitând rezistența la lovituri a capului unei ciocănitoare, transmite New Atlas.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de alte drone care pot fi echipate cu cuști de protecție, dronele cu aripi fixe suferă adesea daune ireparabile la impact, datorită vitezei și designului lor. Cheia durabilității dronei SWIFT constă în capacitatea sa de a absorbi energia de impact în mod nedistructiv, o metodă inspirată de craniul specializat al ciocănitoarei.

Inginerie inspirată din natură

Craniul unei ciocănitoare îi protejează creierul printr-o combinație de cioc rigid, os hioid flexibil care înconjoară craniul și un strat de os spongios care redirecționează forța. Această dispunere naturală, împreună cu spațiul liber din jurul creierului, constituie modelul pentru designul dronei SWIFT.

Drona, al cărei nume este un acronim pentru „Shockproof Woodpecker-Inspired Flying Tensegrity” (Tensegritate zburătoare rezistentă la șocuri, inspirată de ciocănitoare), încorporează o structură similară. Tijele rigide din fibră de carbon acționează ca ciocul, benzile îndoite din fibră de carbon servesc ca os hioid, iar cablurile elastice înlocuiesc osul spongios. Componentele interne ale dronei, care includ electronica și motorul, sunt suspendate de cabluri de cauciuc în interiorul unui „craniu” din fibră de carbon, permițându-le să se deplaseze până la 22 cm la impact.

Designul inspirat de ciocănitoare se extinde și la aripile dronei. Articulațiile umerilor păsării utilizează o rețea de țesut conjunctiv moale pentru a absorbi șocul coliziunilor. În mod similar, aripile dronei SWIFT sunt conectate la fuzelaj printr-o rețea de 12 cabluri elastice și tije din fibră de carbon, un sistem care nu numai că absoarbe energia impactului, dar protejează și componentele interne ale dronei.

Echipa care a realizat UAV-ul susține că acest sistem dual de tensegritate reduce forța de impact cu până la 70% în comparație cu drone comerciale similare. Cercetarea, condusă de Omar Aloui, a fost publicată în revista Advanced Robotics Research.