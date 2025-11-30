Europa preferă mărcile tradiționale: Care este singurul model produs de un constructor chinez din TOP 50

Analiza celui mai recent clasament cu top 50 de modele vândute în Europa, realizat de Automotive News Europe, arată că diversitatea pieței rămâne ridicată, însă prezența brandurilor chinezești este în continuare redusă.

Conform datelor pentru primele 10 luni ale anului 2025, în listă apare un singur model provenit de la un constructor chinezesc, ceea ce contrastează cu discursul des întâlnit în industrie despre extinderea rapidă a acestora.

În vârful clasamentului rămân nume consacrate în preferințele europenilor: Dacia Sandero, Renault Clio, VW T-Roc, VW Tiguan și VW Golf domină primele cinci poziții, confirmând apetitul publicului pentru modele accesibile, compacte sau SUV-uri cu reputație solidă. În zona mediană se regăsesc constant Peugeot 208, Toyota Yaris Cross, Citroen C3, Opel Corsa sau Skoda Octavia, mărci care își păstrează ritmul și volumele.

La polul opus, finalul topului este ocupat de modele precum VW ID.3, VW Taigo, Opel Frontera sau Tesla Model 3, semn al unei competiții intense într-un segment în care apar constant noi versiuni electrificate, iar volatilitatea cererii este mai ridicată.

Singurul constructor din China prezent în clasament este MG, cu modelul MG ZS, care ocupă locul 21 în Europa după 10 luni din 2025, cu 104.138 unități vândute. Marca apare și în topul pe luna octombrie, unde SUV-ul obține locul 30 cu 9.168 unități.

Nu este clar ce versiune contribuie cel mai mult la acest volum, cea pe benzină sau cea hibridă, însă tendința generală din topul european indică faptul că variantele electrificate au o tracțiune mai puternică în preferințele publicului. Performanța este relevantă în contextul în care restul pieței europene este dominată aproape integral de producători locali, asiatici tradiționali și americani.

De ce MG a reușit să pătrundă, iar alte branduri nu

Istoria MG începe în 1924, când marca britanică Morris Garages lansa primele sale roadster-e accesibile și sportive. După decenii marcate de expansiune și multiple schimbări de proprietate, brandul a fost preluat în 2007 de SAIC Motor, unul dintre cei mai mari constructori auto la nivel global. Sub umbrela companiei chineze, MG a fost relansată ca un producător orientat spre electrificare, SUV-uri și modele de volum. În ultimii ani, marca a revenit puternic în Europa, mizând pe o strategie de preț și echipare care o poziționează atractiv în segmentele sensibile la costuri.

Brandul a intrat oficial și în România, unde gama include modele pe combustie și hibride accesibile: MG ZS ICE de la 19.861 euro (TVA inclus) și MG ZS Hybrid+ de la 22.410 euro (TVA inclus, cu reducerile importatorului). Prețurile plasate în zona inferioară a segmentului B-SUV explică, în mare parte, de ce MG ZS a reușit să intre în topul continental, în timp ce alte mărci din China încă nu se apropie de niveluri similare de vânzări.

Ce arată, de fapt, clasamentul pentru piața europeană

Prezența unui singur constructor chinez în top 50 subliniază faptul că, în ciuda creșterii accelerate a industriei auto din China și a numărului tot mai mare de modele electrice exportate, Europa rămâne un teritoriu dificil. Regulile stricte, competiția puternică și puterea brandurilor tradiționale continuă să limiteze accesul mărcilor noi.

În același context al discuțiilor despre acționariatul chinez, merită menționat că și Volvo funcționează sub controlul unui grup din China, însă modelul său de operare diferă, constructorul suedez păstrând independența tehnică și identitatea europeană; în topul european al celor mai bine vândute 50 de modele, Volvo apare cu XC60 pe poziția 41, cu 73.078 unități, și cu XC40 pe locul 44, cu 67.294 unități.