dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
3 minute de citit
Nu sunt comentarii

ANALIZĂ Retrospectiva anului 2025 în zona de gaming / Lansări importante de hardware, tranzacții de zeci de miliarde de dolari și amânarea celui mai așteptat joc

Daniel Simion
31 decembrie 2025
copii care se joaca
Sursa foto: Bucharest Gaming Week
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Anul 2025 a fost unul foarte important pentru industria de jocuri video. A fost marcat de lansarea de noi produse, dar și de tranzacții de zeci de miliarde de dolari. Vorbim despre achiziția Electronic Arts care, potrivit analiștilor consultați de CNBC, ar putea avea implicații majore pentru studioul de jocuri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde de dolari

Consolidarea sectorului de gaming a continuat când un consorțiu condus de Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită, alături de Affinity Partners și Silver Lake ale lui Jared Kushner, a anunțat planuri de privatizare a Electronic Arts. Tranzacția de 55 de miliarde de dolari, care include 20 de miliarde de dolari în finanțare prin împrumuturi, este cea mai mare achiziție prin îndatorare din istoria Wall Street.

BREAKING Electronic Arts, jucător important pe piața de gaming din România, semnează un acord de privatizare de 55 de miliarde de dolari cu PIF și Silver Lake

Potrivit analiștilor Omdia, această mișcare ar putea avea implicații majore pentru EA. Aceștia au afirmat că întrebarea care se pune acum este dacă PIF intenționează să gestioneze EA ca un „proiect de PR” sau „pentru a obține profituri maxime” din companie.

Ubisoft și Tencent au creat Vantage Studios

Dezvoltatorul francez de jocuri Ubisoft a încercat să-și schimbe soarta în acest an, deși a început 2025 cu o a doua întârziere a celui mai recent titlu din seria sa emblematică Assassin’s Creed, Shadows. Acțiunile Ubisoft au înregistrat o creștere în martie, după anunțarea creării unei noi filiale de jocuri împreună cu gigantul chinez din domeniul tehnologiei Tencent, numită Vantage Studios.

Noua companie a Ubisoft și Tencent își începe activitatea / Vantage Studios va administra francize mari, precum Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six

Noul dezvoltator, care va fi deținut parțial de Tencent, se va concentra pe proprietatea intelectuală cheie a Ubisoft: Far Cry, Assassin’s Creed și Tom Clancy’s Rainbow Six. În ciuda eforturilor Ubisoft, acțiunile au pierdut puțin peste jumătate din valoarea lor de la începutul anului, iar cotația este în scădere cu peste 90% față de maximul din 2021.

GTA 6 a primit o nouă amânare

În contrast, acțiunile Take-Two Interactive au continuat să crească pe tot parcursul anului 2025, pe măsură ce anticiparea pentru următorul titlu Grand Theft Auto a crescut. Au trecut 12 ani de la lansarea ediției anterioare, GTA 5, pe Xbox 360 și PS3.

Fanii au speculat că se preconizează o întârziere suplimentară față de data de lansare din 26 mai 2026, în ciuda faptului că CEO-ul Take-Two, Strauss Zelnick, a declarat că are „o convingere foarte, foarte puternică” că data programată va putea fi respectată. În noiembrie anul acesta, jocul a fost amânat pentru 19 noiembrie 2026, iar acțiunile Take-Two au scăzut brusc la aflarea veștii.

BREAKING Veste proastă pentru gameri: „Grand Theft Auto VI”, cel mai așteptat joc din toate timpurile, amânat până în 2026 / Data oficială de lansare pentru GTA 6, anunțată de RockStar Games / Acțiunile Take-Two au scăzut cu 8% după anunț

Jocuri exclusiv pentru Xbox, acum și pe PlayStation

Xbox s-a îndepărtat de jocurile exclusive, titluri precum Indiana Jones, Forza Horizon și altele fiind lansate pe PS5, în timp ce PlayStation continuă să experimenteze în continuare cu lansarea de titluri pe PC. Forza Horizon 5, una dintre cele mai mari exclusivități de pe Xbox, a fost comercializat în 3 milioane de copii în doar câteva luni de la lansarea pe consola Sony.

Forza Horizon 5 este cel mai bine vândut joc pe PS5 în 2025 / Fosta exclusivitate Xbox s-a vândut în 3 milioane de copii anul acesta

„Dacă definiți consola ca proprietate, nu ca sistem, atunci noțiunea de joc foarte bogat, în care petreceți multe ore, pe care îl jucați pe un ecran mare, nu va dispărea niciodată”, a declarat Strauss Zelnick, CEO-ul Take Two Interactive.

Gaming-ul pe consolă devine din ce în ce mai scump

Consolele sunt din ce în ce mai scumpe la achiziție. Spre exemplu, Xbox Series X, cel mai puternic sistem de gaming din seria Xbox, a ajuns să coste 650 de dolari, pe când Series S costă aproape 400 de dolari.

Nici consolele Sony nu sunt mai ieftine. TechRider.ro a consultat magazinele online pentru a analiza prețurile pentru un PlayStation 5, iar acestea nu scad de 2.400 de lei (la data redactării articolului). O unitate cu două controllere, plus un joc EA FC 25, poate costa și 3.500 de lei, potrivit celui mai mare retailer online.

Cu toate acestea, în noiembrie, PlayStation 5 a depășit oficial vânzările tuturor consolelor Xbox lansate până acum. În ciuda creșterilor de prețuri ale consolei Sony, aceasta a ajuns la 84,2 milioane de unități vândute, după ce a înregistrat o creștere de 3,9 milioane de unități în perioada de trei luni încheiată pe 30 septembrie.

Oficial, PlayStation 5 a depășit vânzările tuturor consolelor Xbox lansate până acum, în ciuda creșterii prețurilor

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...