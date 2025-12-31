ANALIZĂ Retrospectiva anului 2025 în zona de gaming / Lansări importante de hardware, tranzacții de zeci de miliarde de dolari și amânarea celui mai așteptat joc

Anul 2025 a fost unul foarte important pentru industria de jocuri video. A fost marcat de lansarea de noi produse, dar și de tranzacții de zeci de miliarde de dolari. Vorbim despre achiziția Electronic Arts care, potrivit analiștilor consultați de CNBC, ar putea avea implicații majore pentru studioul de jocuri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde de dolari

Consolidarea sectorului de gaming a continuat când un consorțiu condus de Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită, alături de Affinity Partners și Silver Lake ale lui Jared Kushner, a anunțat planuri de privatizare a Electronic Arts. Tranzacția de 55 de miliarde de dolari, care include 20 de miliarde de dolari în finanțare prin împrumuturi, este cea mai mare achiziție prin îndatorare din istoria Wall Street.

Potrivit analiștilor Omdia, această mișcare ar putea avea implicații majore pentru EA. Aceștia au afirmat că întrebarea care se pune acum este dacă PIF intenționează să gestioneze EA ca un „proiect de PR” sau „pentru a obține profituri maxime” din companie.

Ubisoft și Tencent au creat Vantage Studios

Dezvoltatorul francez de jocuri Ubisoft a încercat să-și schimbe soarta în acest an, deși a început 2025 cu o a doua întârziere a celui mai recent titlu din seria sa emblematică Assassin’s Creed, Shadows. Acțiunile Ubisoft au înregistrat o creștere în martie, după anunțarea creării unei noi filiale de jocuri împreună cu gigantul chinez din domeniul tehnologiei Tencent, numită Vantage Studios.

Noul dezvoltator, care va fi deținut parțial de Tencent, se va concentra pe proprietatea intelectuală cheie a Ubisoft: Far Cry, Assassin’s Creed și Tom Clancy’s Rainbow Six. În ciuda eforturilor Ubisoft, acțiunile au pierdut puțin peste jumătate din valoarea lor de la începutul anului, iar cotația este în scădere cu peste 90% față de maximul din 2021.

GTA 6 a primit o nouă amânare

În contrast, acțiunile Take-Two Interactive au continuat să crească pe tot parcursul anului 2025, pe măsură ce anticiparea pentru următorul titlu Grand Theft Auto a crescut. Au trecut 12 ani de la lansarea ediției anterioare, GTA 5, pe Xbox 360 și PS3.

Fanii au speculat că se preconizează o întârziere suplimentară față de data de lansare din 26 mai 2026, în ciuda faptului că CEO-ul Take-Two, Strauss Zelnick, a declarat că are „o convingere foarte, foarte puternică” că data programată va putea fi respectată. În noiembrie anul acesta, jocul a fost amânat pentru 19 noiembrie 2026, iar acțiunile Take-Two au scăzut brusc la aflarea veștii.

Jocuri exclusiv pentru Xbox, acum și pe PlayStation

Xbox s-a îndepărtat de jocurile exclusive, titluri precum Indiana Jones, Forza Horizon și altele fiind lansate pe PS5, în timp ce PlayStation continuă să experimenteze în continuare cu lansarea de titluri pe PC. Forza Horizon 5, una dintre cele mai mari exclusivități de pe Xbox, a fost comercializat în 3 milioane de copii în doar câteva luni de la lansarea pe consola Sony.

„Dacă definiți consola ca proprietate, nu ca sistem, atunci noțiunea de joc foarte bogat, în care petreceți multe ore, pe care îl jucați pe un ecran mare, nu va dispărea niciodată”, a declarat Strauss Zelnick, CEO-ul Take Two Interactive.

Gaming-ul pe consolă devine din ce în ce mai scump

Consolele sunt din ce în ce mai scumpe la achiziție. Spre exemplu, Xbox Series X, cel mai puternic sistem de gaming din seria Xbox, a ajuns să coste 650 de dolari, pe când Series S costă aproape 400 de dolari.

Nici consolele Sony nu sunt mai ieftine. TechRider.ro a consultat magazinele online pentru a analiza prețurile pentru un PlayStation 5, iar acestea nu scad de 2.400 de lei (la data redactării articolului). O unitate cu două controllere, plus un joc EA FC 25, poate costa și 3.500 de lei, potrivit celui mai mare retailer online.

Cu toate acestea, în noiembrie, PlayStation 5 a depășit oficial vânzările tuturor consolelor Xbox lansate până acum. În ciuda creșterilor de prețuri ale consolei Sony, aceasta a ajuns la 84,2 milioane de unități vândute, după ce a înregistrat o creștere de 3,9 milioane de unități în perioada de trei luni încheiată pe 30 septembrie.