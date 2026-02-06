Roboți de poliție rutieră alimentați de inteligență artificială au început să fie utilizați în mai multe orașe din China, ca parte a eforturilor de modernizare a serviciilor publice.

Cel mai recent exemplu vine din orașul Wuhu, provincia Anhui, unde un robot umanoid a fost introdus în activitățile zilnice de dirijare și monitorizare a traficului.

Robotul, identificat cu ecusonul „Intelligent Police Unit R001”, este echipat cu camere video de înaltă definiție și un sistem inteligent de avertizare vocală, scrie Xinhuanet.cn.

Acesta poate recunoaște automat abateri de la regulile de circulație comise de pietoni sau de participanții la trafic nemotorizat și poate transmite avertismente direct la fața locului. De asemenea, robotul este conectat la sistemul de semaforizare al orașului și execută gesturi standard de dirijare, sincronizate cu schimbarea luminilor de trafic.

„Este un nou coleg capabil să ne ajute eficient”, a declarat Jiang Zihao, ofițer de poliție rutieră din Wuhu. Potrivit acestuia, robotul poate funcționa permanent, inclusiv în orele de vârf sau în condiții meteo dificile, contribuind la reducerea presiunii asupra personalului uman.

Pe lângă activitatea staționară, „Intelligent Police Unit R001” este mobil și se poate deplasa autonom către puncte stabilite. Printre funcțiile sale se numără și identificarea parcărilor ilegale, precum și monitorizarea traficului în timp real.

Wuhu nu este un caz izolat. În 2025, mai multe orașe chineze au început să integreze roboți în activitățile de poliție. În luna iunie, orașul Chengdu a desfășurat pe străzi o echipă de roboți polițiști, care include roboți umanoizi, roboți pe roți și roboți patrupezi. În decembrie, un robot de poliție rutieră bazat pe inteligență artificială a fost pus în funcțiune și în Hangzhou.

Autoritățile văd aceste implementări ca parte a unui demers mai amplu de aplicare a așa-numitei „inteligențe întrupate” (din engl. embodied intelligence) în situații reale.

Un raport al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare al Consiliului de Stat estimează că piața chineză a acestei industrii va ajunge la 400 de miliarde de yuani în 2030 și va depăși 1.000 de miliarde de yuani în 2035.

„Doar prin utilizarea produselor în scenarii reale și colectarea de date operaționale putem obține o evoluție rapidă”, a declarat Zhang Guibing, director general al companiei AiMOGA Robotics, producătorul robotului. Potrivit acestuia, roboții companiei sunt deja folosiți în peste 100 de aplicații, de la patrulare de securitate la servicii publice.