Google testează o nouă aplicație de căutare pentru Windows, similară cu Spotlight de la Apple

Google testează o nouă aplicație de căutare pentru Windows. Compania a anunțat într-o postare pe blog că aplicația, disponibilă în prezent pe conturile personale prin Google Search Labs, va permite utilizarea unei comanzi rapide Alt + Space pentru a căuta informații din fișierele de pe computer, din Drive și de pe web, relatează The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aplicația, care are un proces de instalare similar cu Chrome și necesită conectarea, vine și cu funcția de căutare vizuală a Google (Lens) integrată. Asta înseamnă că puteți selecta și căuta imagini pe ecran, precum și traduce text. Într-un exemplu împărtășit de Google, puteți evidenția o problemă de matematică din temele dvs. și apoi puteți cere modului AI al Google să vă ajute să găsiți răspunsul.

La fel ca motorul de căutare Google de pe web, puteți comuta între toate rezultatele, AI Mode, Imagini, Cumpărături, Videoclipuri și multe altele, precum și alege între modul întunecat și luminos. Este similar cu Spotlight pe Mac, care vă poate ajuta să căutați în fișierele, aplicațiile și alte informații pe internet. Windows are de mult timp o funcție integrată care vă permite să căutați în fișierele dvs. și pe net, dar recent a actualizat această funcție odată cu lansarea PC-urilor Copilot Plus.

După descărcarea aplicației, Google va plasa o bară de căutare direct pe desktop, pe care o puteți trage oriunde pe ecran și o puteți redimensiona. Puteți minimiza bara de căutare apăsând Alt + Space. Aplicația vă oferă, de asemenea, opțiunea de a activa sau dezactiva modul AI, precum și de a modifica comanda rapidă utilizată pentru a deschide aplicația, selectând imaginea de profil și apăsând Configurations.

Puteți încerca acum noua aplicație Google pentru Windows, activând experimentul în Labs. În prezent, aceasta este disponibilă numai în limba engleză și pentru utilizatorii din SUA. Pentru a o descărca, aveți nevoie de un PC cu Windows 10 sau o versiune superioară.