Producătorul de drone DJI pierde procesul împotriva Pentagonului privind acuzațiile că ar avea legături cu armata chineză

Daniel Simion
29 septembrie 2025
DJI Mavic 4 Pro. Sursa foto: DJI
Un judecător federal a respins cererile producătorului de drone DJI de a fi eliminat de pe lista companiilor militare chineze a Departamentului Apărării din Statele Unite ale Americii. Judecătorul Paul Friedman a decis că instituția americană a furnizat „dovezi substanțiale” că DJI contribuie la „baza industrială de apărare chineză”, relatează TechCrunch.

DJI: Compania nu este „deținută sau controlată” de armata Chinei

Judecătorul a respins, de asemenea, unele dintre celelalte argumente ale Departamentului pentru includerea pe listă, iar alte agenții guvernamentale, inclusiv Departamentul Comerțului, au inclus DJI pe liste similare.

„Faptul că politicile DJI interzic sau nu utilizarea militară este irelevant. Acest lucru nu schimbă faptul că tehnologia DJI are atât aplicații militare teoretice, cât și practice substanțiale”, a declarat Paul Friedman, judecător american.

Când DJI a intentat procesul anul trecut, compania a declarat că „nu este deținută sau controlată de armata chineză” și că „DoD (n.r.: Departamentul Apărării) însuși recunoaște că DJI produce drone pentru consumatori și comerciale, nu drone militare”.

DJI se confruntă cu alte obstacole legale în Statele Unite, inclusiv o potențială interdicție de vânzare începând din decembrie, cu excepția cazului în care o agenție de securitate națională stabilește că dronele sale „nu reprezintă un risc inacceptabil pentru securitatea națională a Statelor Unite”.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

