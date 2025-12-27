dark
După ani de declin, brandurile internaționale de smartphone-uri revin în forță în China / Creștere de peste 128% într-o singură lună

Redacția TechRider
27 decembrie 2025
Magazin Apple în China
Sursa foto: Hector RETAMAL / AFP
Vânzările mărcilor străine de telefoane, inclusiv iPhone-ul de la Apple Inc, pe piaţa din China au crescut în ritm anual cu 124,8% în noiembrie, conform calculelor Reuters, transmite Agerpres.

Calculele pe baza datelor furnizate de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) arată că în noiembrie livrările de telefoane ale mărcilor străine în China au urcat la 6,93 milioane de unităţi.

Per total, vânzările de telefoane pe piaţa din China au crescut au crescut în ritm anual cu 1,9% în noiembrie, la 30,16 milioane de unităţi.

China este cea mai mare piaţă de telefoane mobile inteligente din lume.

