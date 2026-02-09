Operatorul american de telecomunicații AT&T, unul dintre cei mai mari din lume, a lansat un smartphone conceput special pentru copii, ca răspuns la preocupările tot mai mari legate de siguranța minorilor în mediul digital.

Conform unui comunicat al companiei, dispozitivul, numit Amigo Jr., este produs de Samsung, rulează Android într-o versiune modificată și oferă părinților un control mult mai strict și mai ușor de gestionat decât soluțiile clasice de control parental.

Telefonul este destinat, în principal, copiilor cu vârste de până la șase ani și este gândit ca o soluție de tranziție între un telefon simplu, cu butoane, și un smartphone complet funcțional.

Android modificat și restricții imposibil de ocolit

Deși hardware-ul este cel al unui model Samsung compact, software-ul a fost modificat substanțial. Amigo Jr. vine cu un sistem de operare Android sever restricționat, în care aplicațiile sunt atent selecționate, iar accesul la funcții sensibile este blocat din start.

Rețelele sociale sunt complet excluse, iar copilul nu poate instala aplicații noi sau modifica setările fără aprobarea explicită a părinților. Mai mult, AT&T susține că restricțiile nu pot fi dezactivate sau ocolite nici măcar de utilizatori mai experimentați, ceea ce diferențiază Amigo Jr. de majoritatea smartphone-urilor obișnuite.

Un element-cheie al conceptului Amigo Jr. este faptul că toate setările sunt administrate dintr-un panou de control extern, accesibil părinților. De aici pot fi gestionate contactele, aplicațiile disponibile, timpul de utilizare, limitele de ecran și opțiunile de localizare.

Copilul, dar nici alte persoane care ar putea avea acces la telefon, nu pot dezactiva funcțiile de siguranță, inclusiv urmărirea locației. Operatorul spune că această abordare elimină una dintre cele mai frecvente probleme ale controlului parental clasic: posibilitatea ca setările să fie modificate direct din telefon.

Funcții esențiale, fără acces liber la internet

Amigo Jr. include conectivitate 4G și un ecran de pornire simplificat, adaptat utilizatorilor foarte tineri. Magazinul de aplicații este limitat la un set restrâns de funcții considerate esențiale, precum mesageria, camera foto, aplicații educaționale și jocuri simple.

Toate aplicațiile trebuie aprobate de părinți înainte de a fi instalate, iar accesul liber la internet este restricționat. AT&T subliniază că dispozitivul nu este conceput ca un smartphone complet, ci ca un instrument controlat, axat pe comunicare de bază și siguranță.

Telefonul oferă funcții avansate de monitorizare a locației, cu actualizări în timp real și alerte de tip „geofence”, care îi notifică pe părinți atunci când copilul părăsește o zonă prestabilită. De asemenea, există comenzi rapide pentru apeluri de urgență, gândite pentru situații critice.

Aceste funcții transformă Amigo Jr. într-un dispozitiv care combină elemente de smartphone cu cele ale unui tracker de siguranță, adaptat pentru utilizarea zilnică de către copii mici.

Un trend care ar putea fi urmat și de alți operatori

Lansarea are loc într-un context în care părinții, atât în SUA, cât și în Europa, sunt tot mai preocupați de timpul petrecut de copii în fața ecranelor și de expunerea acestora la conținut nefiltrat online. Marile companii de tehnologie sunt criticate frecvent pentru că nu oferă suficiente protecții împotriva hărțuirii, bullyingului cibernetic sau a accesului la conținut neadecvat, precum violența sau pornografia.

Deși majoritatea smartphone-urilor includ opțiuni de control parental, acestea sunt adesea complicate de configurat, greu de înțeles sau pot fi dezactivate direct din telefon, pe măsură ce copilul capătă mai multă experiență în utilizarea dispozitivului.

Analiștii din industrie anticipează că lansarea Amigo Jr. ar putea fi începutul unui trend mai amplu, în condițiile în care tot mai multe țări pregătesc modificări legislative care să oblige companiile de tehnologie să aplice măsuri mai stricte de protecție pentru minori.

AT&T a anunțat că ia în calcul extinderea gamei de dispozitive dedicate copiilor, inclusiv modele pentru categorii de vârstă mai mari de șase ani, în funcție de succesul comercial și de reacția părinților la acest prim model.