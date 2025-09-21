Startup-urile chineze amenință poziția Neuralink într-o cursă globală a implanturilor cerebrale

China intră rapid în competiția globală pentru tehnologiile cerebrale, provocând liderii americani precum Neuralink, compania lui Elon Musk. Deși a început mai târziu, industria locală a înregistrat progrese spectaculoase, susținută de politici guvernamentale ambițioase, anunță Bloomberg.

Startup-uri precum Shanghai StairMed Technology au impresionat recent printr-un implant de dimensiunea unei monede, care i-a permis unui pacient paraplegic să controleze un joc pe calculator doar cu gândurile sale. Această tehnologie de interfață creier-calculator, odată considerată futuristă, devine acum un domeniu-cheie în rivalitatea tehnologică între SUA și China.

Sprijin guvernamental și strategii agresive

China mizează pe politici de top pentru a accelera dezvoltarea industriei. În iulie, o declarație ministerială a promis sprijin pentru cercetare, teste clinice și comercializare, cu obiectivul de a crea un mediu tehnologic de top mondial în domeniu până în 2030. Fondatorul StairMed, Zhengtuo Zhao, susține că, deși SUA rămâne în frunte la nivel de sisteme complete, China recuperează rapid și conduce în anumite domenii specifice.

Companiile chineze dezvoltă dispozitive capabile să preia semnalele neuronale și să permită controlul wireless al computerelor, protezelor sau altor sisteme electronice. Potențialul este uriaș. De la accelerarea cercetării în inteligența artificială, la interfețe controlate prin gânduri în industrie și produse de consum.

Testele clinice și industria în creștere

StairMed a început primele teste clinice în martie, iar implantul său, mai mic decât cel Neuralink și echipat cu electrozi ultra-flexibili, va fi testat pe 30-40 de persoane în 2026.

Alte startup-uri precum NeuCyber sau Neuracle Technology lucrează la implanturi semi-invazive, care pot transforma intențiile pacientului în text sau controla brațe bionice. Industria locală, evaluată la 3,2 miliarde yuani (450 milioane dolari), este estimată să crească anual cu 20%.

Provocări și mize globale

În timp ce SUA continuă să domine la nivel de know-how și finanțare privată, Neuralink fiind evaluată la 9 miliarde de dolari, reducerea fondurilor publice pentru cercetarea BRAIN amenință poziția americană. Experții avertizează că, dacă Beijungul continuă să investească masiv, SUA riscă să piardă avantajul competitiv.

„China a recuperat foarte mult teren. Întrebarea este acum cum va transforma tehnologia din laborator în aplicații comerciale”, afirmă Max Riesenhuber, profesor la Georgetown University Medical Center.