Rusia introduce o interdicție privind apelurile telefonice provenite din 47 de așa-numite țări neprietenoase, fără acordul prealabil al abonatului, măsura fiind justificată prin lupta împotriva fraudelor telefonice și online, potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZU) citat de RADOR.

În lista țărilor „neprietenoase”, întocmită de autoritățile ruse, sunt incluse 47 de state și teritorii, printre care țările UE, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Ucraina. Măsura prevăzută de autoritățile ruse nu vizează doar limitarea apelurilor internaționale, ci și introducerea marcării obligatorii a acestora.

Pe lângă restricțiile privind apelurile internaționale, statul rus plănuiește să introducă şi „cartele SIM pentru copii”, care le vor permite părinților să controleze conținutul fără să formuleze cereri suplimentare în acest sens.

Kremlinul își intensifică sistematic controlul asupra serviciilor digitale. În ultimele două săptămâni, Roskomnadzor a anunțat blocarea a patru servicii de internet populare în Rusia: jocul Roblox, aplicația de apeluri video FaceTime, precum și mesageriile Snapchat și WhatsApp.